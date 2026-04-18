Весенний салат, который хочется есть каждый день: легкий, сочный и хрустящий (видео)

Редька – это корнеплод с выразительным пикантным вкусом, который активно используется в кулинарии для приготовления свежих салатов, закусок и гарниров.

Особенно популярна красная редька, которая обладает более мягким, деликатным вкусом и приятной хрустящей текстурой. Сегодня мы предлагаем вариант весеннего салата с красной редькой, курицей и яйцом, который сочетает свежесть овощей и сытность белковых ингредиентов. Для лучшего результата следует выбирать редьку плотную, без трещин и пустот, а зелень – максимально свежую, ведь именно она формирует основу вкуса и текстуры салата. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с редькой, курицей и листьями салата

Ингредиенты:

редька красная – 1–2 шт.;

филе куриное – 200 г;

яйца – 2 шт.;

листья салата – 1 пучок;

зеленый лук – 3–4 пера;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

специи для курицы – 1 ч. л.;

сметана – 2–3 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Отварить яйца до готовности, охладить и порезать. Куриное филе приправить специями и обжарить до золотистой корочки, после чего нарезать кусочками. Редьку вымыть и тонко порезать либо натереть на большой терке. Листья салата промыть, обсушить и порвать руками на большие куски. Зеленый лук мелко порезать. Для заправки смешать сметану с горчицей в зернах, добавить соль и перец по вкусу. Соедините все ингредиенты в миске и заправьте соусом непосредственно перед подачей.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть зелени и хрустящую текстуру редьки. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как легкий ужин. Удачным дополнением станут гренки из ржаного хлеба или запеченные овощи. Для более внятной подачи салат можно украсить половинками вареного яйца и свежей зеленью. Также допускаются вариации заправки – вместо сметаны можно использовать греческий йогурт или лёгкий йогуртовый соус.

Рецепт сочетает в себе простоту приготовления и сбалансированный вкус, делая блюдо универсальным вариантом для весеннего меню.