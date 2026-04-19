Поки форель на знижці: рецепт соковитої риби з апельсином і лимоном (відео)

Риба — один із найцінніших продуктів у щоденному раціоні, адже вона швидко готується та добре поєднується з різними інгредієнтами.

Особливо популярні страви з червоної риби, яку запікають, смажать або готують на грилі. А сьогодні пропонується простий рецепт соковитої риби з цитрусами, який легко повторити вдома.

Під час вибору риби варто звертати увагу на її колір і текстуру: філе має бути пружним, без стороннього запаху та надмірної вологи. Цитрусові краще обирати соковиті, з тонкою шкіркою — вони дадуть більш виразний аромат і баланс смаку. Типова помилка — перетримати рибу в духовці, через що вона стає сухою, тому важливо дотримуватись часу запікання. Для варіацій можна додати часник, замінити мед на кленовий сироп або використати лайм замість лимона для більш яскравого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "talli_sun".

Як запекти червону рибу

Інгредієнти:

червона риба (філе) – 400 г;

апельсин – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

розмарин – 1–2 гілочки;

соєвий соус – 2 ст. л.;

сік лимона – 1 ст. л.;

сік апельсина – 2 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

перець чилі – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати апельсин і лимон кружальцями та викласти у форму для запікання. Викласти зверху філе риби та додати гілочки розмарину. Змішати соєвий соус, сік лимона, сік апельсина, мед і перець чилі до однорідності. Полити рибу маринадом, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні. Запікати в розігрітій до 190 градусів духовці протягом 15–20 хвилин.

Як і з чим подавати

Запечену рибу найкраще подавати гарячою, одразу після приготування. Вона добре поєднується з легкими гарнірами — відвареним рисом, картоплею або свіжими овочами. Для подачі можна додати свіжу зелень, часточки цитрусових або полити страву соком, що утворився під час запікання. Також вдало смакують легкі соуси на основі йогурту або оливкової олії.

Такий рецепт — це приклад того, як із мінімуму інгредієнтів можна отримати ресторанну страву вдома.