Пока форель на скидке: рецепт сочной рыбы с апельсином и лимоном (видео)

Рыба – один из самых ценных продуктов в ежедневном рационе, ведь она быстро готовится и хорошо сочетается с разными ингредиентами.

Особенно популярны блюда из красной рыбы, которую запекают, жарят или готовят на гриле. А сейчас предлагается обычный рецепт сочной рыбы с цитрусами, который просто повторить дома.

При выборе рыбы следует обращать внимание на ее цвет и текстуру: филе должно быть упругим, без постороннего запаха и чрезмерной влаги. Цитрусовые лучше выбирать сочные, с тонкой кожицей – они дадут более выразительный аромат и баланс вкуса. Типичная ошибка – передержать рыбу в духовке, из-за чего она становится сухой, поэтому важно соблюдать время запекания. Для вариаций можно добавить чеснок, заменить мед кленовым сиропом или использовать лайм вместо лимона для более яркого вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "talli_sun".

Как запечь красную рыбу

Ингредиенты:

красная рыба (филе) – 400 г;

апельсин – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

розмарин – 1–2 веточки;

соевый соус – 2 ст. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

сок апельсина – 2 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

перец чили – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать кружочками апельсин и лимон и выложить в форму для запекания. Выложить сверху филе рыбы и добавить веточки розмарина. Смешайте соевый соус, сок лимона, сок апельсина, мед и перец чили до однородности. Полить рыбу маринадом, постепенно распределяя его по всей поверхности. Запекать в разогретой до 190 градусов духовке в течение 15-20 минут.

Как и с чем подавать

Запеченную рыбу лучше подавать горячей сразу после приготовления. Она хорошо сочетается с легкими гарнирами – отварным рисом, картофелем или свежими овощами. Для подачи можно добавить свежую зелень, дольки цитрусовых или полить блюдо образовавшимся соком во время запекания. Также удачно нравятся легкие соусы на основе йогурта или оливкового масла.

Такой рецепт — пример того, как из минимума ингредиентов можно получить ресторанное блюдо дома.