Відбивні з грибним соусом: соковите філе індички у ніжній кремовій заливці (відео)
Смачна та ситна страва
Відбивні – це популярна страва, яку можна приготувати навіть із сала, але сьогодні ми пропонуємо більш легкий та ніжний варіант з філе індички. Для насиченого смаку важливо обирати свіже м’ясо без запаху та добре очищені свіжі гриби. Під час приготування потрібно стежити, щоб м’ясо не пересушилося, а соус мав кремоподібну текстуру без грудочок. Ця страва універсальна, її можна подавати як на сімейний обід, так і на святковий стіл, а також легко адаптувати, замінивши печериці на інші гриби або вершки на рослинну альтернативу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати відбивні з грибним соусом
Інгредієнти:
- філе індички – 300 г;
- сіль – 0,5 ч.л;
- перець – за смаком;
- яйце – 1 шт;
- борошно – 2 ст.л;
- цибуля – 1 шт;
- печериці – 150 г;
- борошно – 1 ст.л;
- вершки 33% – 150 мл;
- олія – 1–2 ст.л;
Спосіб приготування:
- Відбити шматочки м’яса до товщини приблизно 1 см.
- Посолити та поперчити обидві сторони філе.
- Обваляти м’ясо в борошні, потім занурити в збите яйце.
- Смажити на розігрітій пательні з олією до золотистої скоринки з обох сторін.
- Обсмажити нарізану цибулю до прозорості, додати нарізані гриби і смажити 5–7 хвилин.
- Додати 1 ст.л борошна, перемішати, поступово влити вершки, приправити сіллю і перцем.
- Готувати на невисокому вогні до загущення соусу.
- Подавати м’ясо з грибним соусом, прикрасивши свіжою зеленню.
Як і з чим подавати
Відбивні з грибним соусом найкраще подавати з гарніром із картоплі, рису або пасти, а також зі свіжими овочами. Страву можна прикрасити свіжою зеленню, наприклад, петрушкою або кропом. Для більш насиченого смаку подавайте зі збитими вершками або невеликою кількістю тертого сиру у соусі. Також соус можна подавати окремо, щоб кожен міг додавати його за смаком.