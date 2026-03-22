Відбивні з грибним соусом: соковите філе індички у ніжній кремовій заливці (відео)

Смачна та ситна страва

Відбивні – це популярна страва, яку можна приготувати навіть із сала, але сьогодні ми пропонуємо більш легкий та ніжний варіант з філе індички. Для насиченого смаку важливо обирати свіже м’ясо без запаху та добре очищені свіжі гриби. Під час приготування потрібно стежити, щоб м’ясо не пересушилося, а соус мав кремоподібну текстуру без грудочок. Ця страва універсальна, її можна подавати як на сімейний обід, так і на святковий стіл, а також легко адаптувати, замінивши печериці на інші гриби або вершки на рослинну альтернативу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати відбивні з грибним соусом

Інгредієнти:

філе індички – 300 г;

сіль – 0,5 ч.л;

перець – за смаком;

яйце – 1 шт;

борошно – 2 ст.л;

цибуля – 1 шт;

печериці – 150 г;

борошно – 1 ст.л;

вершки 33% – 150 мл;

олія – 1–2 ст.л;

Спосіб приготування:

Відбити шматочки м’яса до товщини приблизно 1 см. Посолити та поперчити обидві сторони філе. Обваляти м’ясо в борошні, потім занурити в збите яйце. Смажити на розігрітій пательні з олією до золотистої скоринки з обох сторін. Обсмажити нарізану цибулю до прозорості, додати нарізані гриби і смажити 5–7 хвилин. Додати 1 ст.л борошна, перемішати, поступово влити вершки, приправити сіллю і перцем. Готувати на невисокому вогні до загущення соусу. Подавати м’ясо з грибним соусом, прикрасивши свіжою зеленню.

Як і з чим подавати

Відбивні з грибним соусом найкраще подавати з гарніром із картоплі, рису або пасти, а також зі свіжими овочами. Страву можна прикрасити свіжою зеленню, наприклад, петрушкою або кропом. Для більш насиченого смаку подавайте зі збитими вершками або невеликою кількістю тертого сиру у соусі. Також соус можна подавати окремо, щоб кожен міг додавати його за смаком.