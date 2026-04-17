Маринований оселедець по-новому: навіщо додавати до риби печериці (відео)

Наталя Граковська
Закуска з оселедця та грибів. Фото Колаж "Телеграфу"

Незвичний рецепт оселедця, який захочеться повторити

Маринований оселедець — улюблена закуска в багатьох сім’ях, яку часто готують і подають до столу як у будні, так і на свята. Зазвичай його поєднують із цибулею, додаючи трохи олії чи оцту, щоб підкреслити смак риби. Але навіть така проста страва може заграти по-новому, якщо додати кілька незвичних інгредієнтів.

Маринований оселедець із печерицями та гірчичним соусом — це простий спосіб зробити знайому закуску цікавішою. Гриби додають ніжності, гірчиця — легкої пікантності, а соус об’єднує всі смаки між собою. Рецептом з нами поділилися на сторінці mariiam_foodblog в Instagram.

Інгредієнти:

  • Оселедець (філе) — 250-300 г
  • Мариновані печериці — 150 г
  • Цибуля (краще синя) — 1 шт.
  • Гірчиця в зернах — 1 ч.л.
  • Гірчиця медова — 1 ч.л.
  • Куркума — 0,5 ч.л.
  • Майонез — 2 ст.л.
  • Лимонний сік — 1 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Філе оселедця наріжте шматочками завширшки 1,5–2 см.
  2. Цибулю наріжте тонкими чвертькільцями.
  3. Складіть оселедець, гриби та цибулю в банку.
  4. Додайте майонез, обидва види гірчиці, куркуму та лимонний сік.
  5. Закрийте банку та ретельно струсіть її, щоб все перемішалося.
  6. Залиште маринуватись 2 години.
