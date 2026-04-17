Маринованная селедка по-новому: зачем добавлять к рыбе шампиньоны (видео)
Необычный рецепт селедки, который захочется повторить
Маринованная селедка – любимая закуска во многих семьях, которую часто готовят и подают к столу как в будни, так и на праздники. Обычно ее сочетают с луком, добавляя немного растительного масла или уксуса, чтобы подчеркнуть вкус рыбы. Но даже такое простое блюдо может заиграть по-новому, если добавить несколько необычных ингредиентов.
Маринованная селедка с шампиньонами и горчичным соусом — это простой способ сделать знакомую закуску более интересной. Грибы придают нежности, горчица – легкой пикантности, а соус объединяет все вкусы между собой. Рецептом с нами поделились на странице mariiam_foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- Сельдь (филе) — 250-300 г
- Маринованные шампиньоны — 150 г
- Лук (лучше синий) — 1 шт.
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Горчица медовая – 1 ч.л.
- Куркума – 0,5 ч.л.
- Майонез – 2 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Филе сельди нарежьте кусочками шириной 1,5–2 см.
- Лук нарежьте тонкими четвертькольцами.
- Сложите сельдь, грибы и лук в банку.
- Добавьте майонез, оба вида горчицы, куркуму и лимонный сок.
- Закройте банку и тщательно встряхните ее, чтобы все перемешалось.
- Оставьте мариноваться на 2 часа.