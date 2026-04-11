Замість котлет та відбивних: ця м'ясна страва стане окрасою святкового столу (відео)

Чудова закуска на бутерброди чи до святкового столу

Святковий стіл — це завжди привід порадувати близьких смачними та красивими стравами. Так, можна запекти курочку цілою, підготувати смачні закуски або ж зробити м'ясний рулет.

Сьогодні ми й хочемо поділитися рецептом такої смакоти. А опублікували його на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати м'ясний рулет

Інгредієнти:

сальна сітка – 500 г (якщо є);

фарш свинячий – 600 г;

фарш курячий – 300 г;

гриби – 500 г;

цибуля – 2 шт.;

олія – 20 мл;

сіль – 20 г;

спеції – 10 г;

Інгредієнти для млинців:

яйця – 4 шт.;

сир – 150 г;

перець – за смаком;

майонез – 2 ст.л або можна і сметану взяти;

Спосіб приготування:

1. До яєць додати сир та майонез.

2. Посмажити млинець на одному боці.

3. Для начинки цибулю посмажити на невеликій кількості олії до золотистого кольору.

4. Додати пеечриці, сіль та перець.

5. Охолоджені інгредієнти додати до фаршу (суміш курки та свинини).

6. Додати спеції та добре перемішати.

7. Розкласти жирову сітку.

8. Далі викласти шар фаршу.

9. Зверху – млинці.

10. Все закрутити в щільний рулет і зафіксувати за допомогою пергаменту і нитки.

11. Випікати в духовці розігрітій до 180 градусів 30 хвилин.

12. Нарізати порційно.