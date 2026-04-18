Не треба ліпити та розкочувати тісто: як приготувати ліниві пельмені за 20 хвилин (відео)

Замість класичного тіста — тонка оболонка, яка робить страву неймовірно ніжною

Домашні пельмені зазвичай набагато смачніші за магазинні. Проте їх приготування займає дуже багато часу, бо треба замісити тісто, зробити начинку, зліпити пельмені і тільки потім варити їх. Проте час на кухні можна значно скоротити, якщо готувати ліниві пельмені.

За цим рецептом не доведеться замішувати тісто, розкочувати його та формувати кожен пельмень. Замість цього потрібно лише створити оболонку з борошна та води навколо м'ясної кульки. Це нагадує техніку приготування деяких видів італійських ньокі або китайських м'ясних кульок, де тонкий шар борошна при варінні перетворюється на гладку, майже прозору оболонку. Весь процес займе близько 20 хвилин.

Як приготувати ліниві пельмені, показала в Instagram фудблогерка anny cooking.

Інгредієнти:

Фарш (свинина + яловичина) — 500 г.

Цибуля — 1 шт.

Зелень — за смаком

Сіль — 1 ч. л.

Чорний мелений перець — 1/2 ч. л.

Вода — у глибокій мисці

Борошно — приблизно 1 склянка

Спосіб приготування

Цибулю краще натерти на дрібній тертці або подрібнити блендером. Додайте її до фаршу разом із сіллю, перцем та подрібненою зеленню. Добре перемішайте. Сформуйте з фаршу невеликі кульки (розміром з волоський горіх). Покладіть декілька кульок в борошно, добре обкачайте. Занурте обкачані кульки в миску з водою і відразу дістаньте. Повторіть процедуру "вода-борошно" 3-4 рази. Кидайте пельмені по одному у киплячу підсолену воду. Дайте їм "схопитися" 30 секунд, і лише потім обережно перемішайте. Варіть приблизно 3 хвилини після того, як пельмені спливуть на поверхню.

Ці пельмені виходять дуже ніжними і майже тануть в роті. Подавайте їх разом з оцтом, сметаною або домашнім соусом "Тартар" (сметана, маринований огірок, кріп). Такі пельмені можна варити не просто у воді, а в насиченому м'ясному бульйоні та подавати разом із ним як першу страву.