Не нужно лепить и раскатывать тесто: как приготовить ленивые пельмени за 20 минут (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вместо классического теста – тонкая оболочка, которая делает блюдо невероятно нежным
Домашние пельмени обычно гораздо вкуснее магазинных. Однако их приготовление занимает очень много времени, так как нужно замесить тесто, сделать начинку, слепить пельмени и только потом варить их. Тем не менее, время на кухне можно значительно сократить, если готовить ленивые пельмени.
По этому рецепту не придется замешивать тесто, раскатывать его и формировать каждый пельмень. Вместо этого нужно лишь создать оболочку из муки и воды вокруг мясного шарика. Это напоминает технику приготовления некоторых видов итальянских ньокки или китайских мясных шариков, где тонкий слой муки при варке превращается в гладкую, почти прозрачную оболочку. Весь процесс займет около 20 минут.
Как приготовить ленивые пельмени, показала в Instagram фудблогерка anny cooking.
Ингредиенты:
- Фарш (свинина + говядина) — 500 г.
- Лук – 1 шт.
- Зелень – по вкусу
- Соль – 1 ч. л.
- Черный молотый перец – 1/2 ч. л.
- Вода – в глубокой миске
- Мука – примерно 1 стакан
Способ приготовления
- Лук лучше натереть на мелкой терке или измельчить блендером. Добавьте его к фаршу вместе с солью, перцем и измельченной зеленью. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте из фарша небольшие шарики (размером с грецкий орех). Положите несколько шариков в муку, хорошо обваляйте.
- Окуните обвалянные шарики в миску с водой и сразу достаньте. Повторите процедуру "вода-мука" 3-4 раза.
- Бросайте пельмени по одному в кипящую подсоленную воду. Дайте им "схватиться" 30 секунд, и только потом осторожно перемешайте.
- Варите примерно 3 минуты после того, как пельмени всплывут на поверхность.
Эти пельмени получаются очень нежными и почти тают во рту. Подавайте их вместе с уксусом, сметаной или домашним соусом "Тартар" (сметана, маринованный огурец, укроп). Такие пельмени можно варить не просто в воде, а в насыщенном мясном бульоне и подавать вместе с ним как первое блюдо.