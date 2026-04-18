Не нужно лепить и раскатывать тесто: как приготовить ленивые пельмени за 20 минут (видео)

Вместо классического теста – тонкая оболочка, которая делает блюдо невероятно нежным

Домашние пельмени обычно гораздо вкуснее магазинных. Однако их приготовление занимает очень много времени, так как нужно замесить тесто, сделать начинку, слепить пельмени и только потом варить их. Тем не менее, время на кухне можно значительно сократить, если готовить ленивые пельмени.

По этому рецепту не придется замешивать тесто, раскатывать его и формировать каждый пельмень. Вместо этого нужно лишь создать оболочку из муки и воды вокруг мясного шарика. Это напоминает технику приготовления некоторых видов итальянских ньокки или китайских мясных шариков, где тонкий слой муки при варке превращается в гладкую, почти прозрачную оболочку. Весь процесс займет около 20 минут.

Как приготовить ленивые пельмени, показала в Instagram фудблогерка anny cooking.

Ингредиенты:

Фарш (свинина + говядина) — 500 г.

Лук – 1 шт.

Зелень – по вкусу

Соль – 1 ч. л.

Черный молотый перец – 1/2 ч. л.

Вода – в глубокой миске

Мука – примерно 1 стакан

Способ приготовления

Лук лучше натереть на мелкой терке или измельчить блендером. Добавьте его к фаршу вместе с солью, перцем и измельченной зеленью. Хорошо перемешайте. Сформируйте из фарша небольшие шарики (размером с грецкий орех). Положите несколько шариков в муку, хорошо обваляйте. Окуните обвалянные шарики в миску с водой и сразу достаньте. Повторите процедуру "вода-мука" 3-4 раза. Бросайте пельмени по одному в кипящую подсоленную воду. Дайте им "схватиться" 30 секунд, и только потом осторожно перемешайте. Варите примерно 3 минуты после того, как пельмени всплывут на поверхность.

Эти пельмени получаются очень нежными и почти тают во рту. Подавайте их вместе с уксусом, сметаной или домашним соусом "Тартар" (сметана, маринованный огурец, укроп). Такие пельмени можно варить не просто в воде, а в насыщенном мясном бульоне и подавать вместе с ним как первое блюдо.