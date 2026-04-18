Такі ліниві вареники точно не розваляться: готуються за хвилини й тануть у роті (відео)

З кисломолочного сиру можна приготувати безліч страв — від класичних сирників до запіканок і десертів. А сьогодні пропонується ще один простий і водночас універсальний варіант — ліниві вареники, які не потребують багато часу чи складних технік. Важливо обирати якісний сир середньої вологості: занадто вологий доведеться відціджувати, інакше тісто потребуватиме більше борошна та втратить ніжність. Також варто звернути увагу на дрібнозернисту текстуру сиру або перетерти його — це допоможе отримати однорідну консистенцію без грудочок і зробить страву більш делікатною. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати ліниві вареники

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 200 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 2–3 ч. л.;

ванільний цукор або екстракт – за смаком;

борошно – 4–5 ст. л.;

сіль – щіпка;

Спосіб приготування:

Змішати кисломолочний сир, яйце, цукор, ваніль і сіль до однорідної маси. Додати борошно частинами, замішуючи м’яке, злегка липке тісто. Перекласти тісто на присипану борошном поверхню, сформувати ковбаску та нарізати на однакові шматочки або сформувати кульки. Довести воду до кипіння, зменшити вогонь до середнього, щоб кипіння було помірним. Викласти вареники у воду та варити до моменту, поки вони не спливуть на поверхню. Вийняти вареники шумівкою та одразу перекласти в тарілку.

Як і з чим подавати

Ліниві вареники найкраще подавати теплими, одразу після приготування. Класичний варіант — зі сметаною та невеликою кількістю цукру або меду, але також добре смакують із розтопленим вершковим маслом, ягодами, фруктовими соусами чи варенням. Для більш десертної подачі можна додати свіжі ягоди, м’яту або посипати страву цукровою пудрою. Якщо хочеться урізноманітнити рецепт, частину борошна можна замінити манкою, а цукор — медом або підсолоджувачем.

Ліниві вареники — це приклад простої домашньої страви, яка поєднує швидкість приготування та ніжний смак. Дотримання базових пропорцій і правильний вибір сиру дозволяють отримати стабільно вдалий результат без зайвих зусиль. Такий рецепт легко адаптувати під власні вподобання, що робить його універсальним для щоденного меню.