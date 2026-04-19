Картофель по-азиатски: простой способ превратить обычный гарнир в яркое блюдо (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, как приготовить картофель с хрустящей корочкой и медово-соевым соусом на сковородке
Запеченный картофель — один из самых универсальных гарниров. Если хочется приготовить что-то привычное, но при этом более интересное и насыщенное по вкусу, попробуйте картофель с медово-соевым соусом. Такой картофель получается мягким внутри, с аппетитной карамелизированной корочкой снаружи.
Приготовить картофель с азиатскими нотками очень просто. И для этого даже не потребуется духовка. Рецептом поделились на YouTube-канале KAZAN.
Ингредиенты:
- 500 г мелкого (молодого) картофеля
- 3–4 ст. л. растительного масла
- 20 г сливочного масла
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. меда
- соль по вкусу
- молотый черный перец по вкусу
- 1 ч. л. семян кунжута
- свежая петрушка
Способ приготовления:
- Картофель тщательно вымойте. Если он молодой, кожуру можно не очищать — так блюдо получится более ароматным и сохранит текстуру. Разрежьте клубни пополам или на четвертинки, если они крупнее.
- Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде на среднем огне. Выложите картофель срезом вниз — это поможет быстрее получить румяную корочку. Накройте крышкой и готовьте около 5 минут. Затем аккуратно перемешайте, снова накройте и готовьте еще 10 минут на умеренном огне.
- Добавьте соль и перец, затем положите сливочное масло. Когда оно растает, перемешайте картофель.
- Отдельно смешайте мелко нарезанный чеснок, соевый соус и мед. Вылейте соус в сковороду, перемешайте и готовьте еще 1–2 минуты. За это время соус слегка загустеет и покроет картофель глянцевой глазурью. Следите, чтобы огонь был не слишком сильным — мед может быстро начать гореть.
- В конце посыпьте блюдо кунжутом и свежей рубленой петрушкой. При желании можно добавить немного лимонного сока — он подчеркнет вкус и сделает его более свежим.
Главное в приготовлении этого блюда — не перегружать сковороду, чтобы картофель именно обжаривался, а не тушился, и добавлять соус в самом конце, чтобы он успел загустеть, но не подгорел.
Как подавать
Подавайте картофель горячим, сразу после приготовления. Он сочетается с запеченным мясом, курицей или рыбой, а также может выступать самостоятельным блюдом с легким овощным салатом.