Ніякого майонезу, лише користь: рецепт салату "Зелена богиня", від якого неможливо відірватися (відео)

Легкий, вітамінний та пісний рецепт для весняного меню

Навесні особливо хочеться чогось свіжого, легкого та вітамінного. Саме в цей період варто звернути увагу на прості салати зі свіжих овочів та зелені, які не лише освіжають, а й допомагають відновити баланс після холодної пори року. Таким є салат "Зелена богиня" — яскрава, соковита страва, в якій поєднується користь, смак і апетитний вигляд.

Свою назву цей салат отримав завдяки великій кількості зелених інгредієнтів, що входять до його складу. Він ідеально підходить для пісного раціону, адже не містить продуктів тваринного походження, але водночас залишається поживним і ситним завдяки авокадо та горіхам. Рецептом поділилися на сторінці ridna_food в Instagram.

Інгредієнти:

Капуста — 400 г

Огірок — 1–2 шт.

Авокадо — 0,5 шт.

Петрушка — 40 г

Горіхи кеш’ю — 30 г

Часник — 2–4 зубчики

Сік половини лимона

Олія — 1 ст. л

Сіль — 0,5 ч. л

Мед — 1 ч. л (за бажанням)

За бажанням кеш’ю можна замінити на кедрові горішки або будь-які інші улюблені горіхи, а для більш насиченого смаку додати трохи більше часнику чи лимонного соку.

Етапи приготування:

Дрібно нашаткуйте капусту. Чим тонше, тим ніжнішим буде салат. Огірки наріжте невеликим кубиком або соломкою, а половину авокадо — середніми шматочками. Дрібно наріжте петрушку. Окремо підготуйте заправку: у чаші блендера з’єднайте кеш’ю, часник, сік половини лимона, олію, сіль та за бажанням мед. Подрібніть усе до однорідної кремової консистенції. Якщо соус виходить занадто густим, додайте трохи води або ще лимонного соку. Змішайте у великій мисці капусту, огірок, авокадо та петрушку, додайте соус і ретельно перемішайте. Залиште салат на 5–10 хвилин, щоб він трохи настоявся.

Подавайте салат "Зелена богиня" одразу після приготування або злегка охолодженим. Він добре смакує як самостійна страва для легкої вечері, а також як гарнір до картоплі, круп чи пісних страв із бобових. Якщо ви не дотримуєтесь посту, то цей салат підійде до смаженого на грилі м'яса та котлет.