Молодий оселедець подешевшав на третину: як приготувати смачний салат з картоплею (відео)

Оселедець — один із найпопулярніших видів риби в європейській кухні, який особливо цінують за насичений смак і універсальність у приготуванні.

Його подають як самостійну закуску, додають у салати, бутерброди або поєднують із картоплею — класичним гарніром у скандинавських та східноєвропейських традиціях. Щоб салат вийшов дійсно смачним, варто обирати слабосолений оселедець із щільною текстурою без різкого запаху, а також не переварювати картоплю, аби вона зберігала форму та не перетворювалася на пюре.

Салати з оселедцем мають скандинавське та східноєвропейське коріння, де поєднання риби з картоплею вважається класичним завдяки балансу смаків і поживності. Для найкращого результату варто обирати слабосолений оселедець без різкого запаху, щільної текстури, а картоплю — не розсипчасту, щоб вона добре тримала форму в салаті. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetiana.shlikhtenko".

Як приготувати салат з оселедцем та картоплею

Інгредієнти:

картопля — 4 шт.;

філе оселедця — 1 шт.;

огірки мариновані — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

гірчиця в зернах — 2 ст. л.;

олія соняшникова — 2–3 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити картоплю в мундирі до готовності, остудити, очистити та нарізати кубиками. Нарізати філе оселедця невеликими шматочками, попередньо перевіривши на відсутність кісток. Подрібнити мариновані огірки та цибулю, за потреби обдати цибулю окропом для м’якшого смаку. Змішати всі інгредієнти в мисці, додати гірчицю в зернах і соняшникову олію. Приправити сіллю та перцем за смаком, акуратно перемішати та дати настоятися 10–15 хвилин перед подачею.

Як і з чим подавати

Салат з оселедцем і картоплею найкраще подавати охолодженим, щоб смак інгредієнтів гармонійно поєднався. Його можна прикрасити свіжою зеленню або тонкими кільцями цибулі для більш виразної подачі. Страва добре поєднується з житнім хлібом, відвареними яйцями або легкими овочевими гарнірами. Також салат може виступати як самостійна закуска або доповнення до святкового столу.