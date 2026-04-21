Молодий оселедець подешевшав на третину: як приготувати смачний салат з картоплею (відео)
Оселедець — один із найпопулярніших видів риби в європейській кухні, який особливо цінують за насичений смак і універсальність у приготуванні.
Його подають як самостійну закуску, додають у салати, бутерброди або поєднують із картоплею — класичним гарніром у скандинавських та східноєвропейських традиціях. У мережі супермаркетів Фора зараз діє акція "Великдень у Фора" (16–22 квітня 2026 року), де оселедець Norsk Delikatesse норвезький молодий слабосолений 100 г можна придбати зі знижкою 33% — за 159 грн замість 235,9 грн, що робить його вигідною основою для домашніх страв. Щоб салат вийшов дійсно смачним, варто обирати слабосолений оселедець із щільною текстурою без різкого запаху, а також не переварювати картоплю, аби вона зберігала форму та не перетворювалася на пюре.
Салати з оселедцем мають скандинавське та східноєвропейське коріння, де поєднання риби з картоплею вважається класичним завдяки балансу смаків і поживності. Для найкращого результату варто обирати слабосолений оселедець без різкого запаху, щільної текстури, а картоплю — не розсипчасту, щоб вона добре тримала форму в салаті. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetiana.shlikhtenko".
Як приготувати салат з оселедцем та картоплею
Інгредієнти:
- картопля — 4 шт.;
- філе оселедця — 1 шт.;
- огірки мариновані — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- гірчиця в зернах — 2 ст. л.;
- олія соняшникова — 2–3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
Спосіб приготування:
- Відварити картоплю в мундирі до готовності, остудити, очистити та нарізати кубиками.
- Нарізати філе оселедця невеликими шматочками, попередньо перевіривши на відсутність кісток.
- Подрібнити мариновані огірки та цибулю, за потреби обдати цибулю окропом для м’якшого смаку.
- Змішати всі інгредієнти в мисці, додати гірчицю в зернах і соняшникову олію.
- Приправити сіллю та перцем за смаком, акуратно перемішати та дати настоятися 10–15 хвилин перед подачею.
Як і з чим подавати
Салат з оселедцем і картоплею найкраще подавати охолодженим, щоб смак інгредієнтів гармонійно поєднався. Його можна прикрасити свіжою зеленню або тонкими кільцями цибулі для більш виразної подачі. Страва добре поєднується з житнім хлібом, відвареними яйцями або легкими овочевими гарнірами. Також салат може виступати як самостійна закуска або доповнення до святкового столу.