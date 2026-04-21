Молодая селедка подешевела на треть: как приготовить вкусный салат с картофелем (видео)

Сельдь – один из самых популярных видов рыбы в европейской кухне, который особенно ценят за насыщенный вкус и универсальность в приготовлении.

Салаты с сельдью имеют скандинавские и восточноевропейские корни, где сочетание рыбы с картофелем считается классическим благодаря балансу вкусов и питательности. Для наилучшего результата следует выбирать слабосоленую селедку без резкого запаха, плотной текстуры, а картофель — не рассыпчатую, чтобы она хорошо держала форму в салате. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tetiana.shlikhtenko".

Как приготовить салат с сельдью и картофелем

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.;

филе сельди – 1 шт.;

огурцы маринованные – 3 шт.;

лук – 1 шт.;

горчица в зернах – 2 ст. л.;

масло подсолнечное — 2-3 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить картофель в мундире до готовности, остудить, очистить и порезать кубиками. Нарезать филе сельди небольшими кусочками, предварительно проверив отсутствие костей. Размельчить маринованные огурцы и лук, при необходимости обдать лук кипятком для более мягкого вкуса. Смешать все ингредиенты в миске, добавить горчицу в зернах и подсолнечное масло. Приправить по вкусу солью и перцем, аккуратно перемешать и дать настояться 10–15 минут перед подачей.

Как и с чем подавать

Салат с селедкой и картофелем лучше всего подавать охлажденным, чтобы вкус ингредиентов гармонично сочетался. Его можно украсить свежей зеленью или тонкими кольцами лука для более яркой подачи. Кушанье хорошо сочетается с ржаным хлебом, отварными яйцами или легкими овощными гарнирами. Также салат может выступать как самостоятельная закуска или дополнение к праздничному столу.