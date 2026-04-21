Молодая селедка подешевела на треть: как приготовить вкусный салат с картофелем (видео)
Сельдь – один из самых популярных видов рыбы в европейской кухне, который особенно ценят за насыщенный вкус и универсальность в приготовлении.
Его подают как самостоятельную закуску, добавляют в салаты, бутерброды или сочетают с картофелем – классическим гарниром в скандинавских и восточноевропейских традициях. В сети супермаркетов "Фора" сейчас действует акция "Пасха в Фора" (16–22 апреля 2026 года), где селедку Norsk Delikatesse норвежскую молодую слабосоленую 100 г можно приобрести со скидкой 33% — за 159 грн вместо 235,9 грн, что делает ее выгодной основой.
Салаты с сельдью имеют скандинавские и восточноевропейские корни, где сочетание рыбы с картофелем считается классическим благодаря балансу вкусов и питательности. Для наилучшего результата следует выбирать слабосоленую селедку без резкого запаха, плотной текстуры, а картофель — не рассыпчатую, чтобы она хорошо держала форму в салате. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tetiana.shlikhtenko".
Как приготовить салат с сельдью и картофелем
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт.;
- филе сельди – 1 шт.;
- огурцы маринованные – 3 шт.;
- лук – 1 шт.;
- горчица в зернах – 2 ст. л.;
- масло подсолнечное — 2-3 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец — по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить картофель в мундире до готовности, остудить, очистить и порезать кубиками.
- Нарезать филе сельди небольшими кусочками, предварительно проверив отсутствие костей.
- Размельчить маринованные огурцы и лук, при необходимости обдать лук кипятком для более мягкого вкуса.
- Смешать все ингредиенты в миске, добавить горчицу в зернах и подсолнечное масло.
- Приправить по вкусу солью и перцем, аккуратно перемешать и дать настояться 10–15 минут перед подачей.
Как и с чем подавать
Салат с селедкой и картофелем лучше всего подавать охлажденным, чтобы вкус ингредиентов гармонично сочетался. Его можно украсить свежей зеленью или тонкими кольцами лука для более яркой подачи. Кушанье хорошо сочетается с ржаным хлебом, отварными яйцами или легкими овощными гарнирами. Также салат может выступать как самостоятельная закуска или дополнение к праздничному столу.