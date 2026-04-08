Салат з редиски з яйцем — весняна свіжість на тарілці! Готую за 10 хвилин і їмо щодня

Редиска з яйцем — просто і дуже смачно

Весною на прилавках магазинів у великій кількості з'являється соковита та хрумка редиска. З неї можна приготувати різноманітні салати: від легких овочевих до більш поживних варіантів із м’ясом чи яйцями. Редиска додає стравам свіжості, легкої пікантності та приємного аромату, тому чудово підходить для щоденного меню.

Раніше ми ділилися рецептом святкового салату з редиски та копченої курятини, а тепер пропонуємо більш простий рецепт салату з редиски, який ідеально підійде для повсякденного столу. Страва виходить ситною та водночас легкою. Подавати салат з редиски з яйцем смачно з відвареною картоплею, м’ясними стравами або як доповнення до бутербродів.

Як приготувати салат з редиски з яйцем

Щоб салат вийшов максимально смачним, важливо правильно обрати редиску. Вона повинна бути твердою, пружною на дотик, без тріщин і м’яких ділянок. Звертайте увагу на шкірку — вона має бути гладкою та яскравою, без темних плям. Якщо редиска продається з бадиллям, воно повинно виглядати свіжим і не зів’ялим.

Під час приготування врахуйте кілька простих нюансів. Якщо редиска має гіркуватий смак, її можна замочити в холодній воді на 10–15 хвилин і її смак стане ніжнішим. Для більш легкого варіанту салату майонез можна замінити сметаною або натуральним йогуртом. Також не варто готувати салат заздалегідь, адже редиска швидко пускає сік, через що страва може втратити свою свіжість і апетитний вигляд.

Інгредієнти:

варені яйця — 4 шт.

редиска — 300 г

зелена цибуля — невеликий пучок

кріп — за смаком

майонез — 2–3 ст. л.

сіль, перець — за смаком

Приготування: