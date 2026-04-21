Сезон редьки продолжается: хрустящий весенний салат с капустой и яйцом (видео)

Редька – это корнеплод с характерным свежим и немного островатым вкусом, который широко используют в весенних салатах и закусках.

В украинской кухне ее часто сочетают с разными ингредиентами: в частности, готовят сытные салаты из куриного филе, лука и яиц или легкие овощные варианты со свежей зеленью. Сегодня мы предлагаем простой и хрустящий салат с редиской, капустой и яйцами, который хорошо подходит для ежедневного меню. Для наилучшего вкуса следует выбирать плотную редиску без трещин, сочную молодую капусту и свежие огурцы, а яйца не переваривать, чтобы желток оставался нежным и не сухим; по желанию капусту можно заменить листьями салата, а заправку дополнить сметаной или растительным маслом. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".

Как приготовить салат с редькой, капустой и огурцом

Ингредиенты:

редис — 150 г;

капуста — 150 г;

огурец – 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

зелень – 1 пучок;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

масло или сметана — 2-3 ст. л.;

Способ приготовления:

Отварить яйца вкрутую, остудить, очистить и нарезать кубиками или дольками. Нашинковать капусту тонкой соломкой и слегка примять руками для более мягкой текстуры. Нарезать редис и огурцы тонкими кружками или полукружками. Размельчить зелень и добавить к подготовленным овощам. Смешать все ингредиенты, добавить яйца, приправить солью и перцем. Заправить растительным маслом или сметаной, аккуратно перемешать и подать.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы овощи оставались хрустящими и сочными. Его можно дополнить кусочком ржаного хлеба или подать в качестве гарнира мясным и рыбным блюдам. Для более яркой подачи блюдо украшают свежей зеленью или дольками яйца сверху. Такой салат хорошо сочетается с легкими соусами на основе сметаны или йогурта.

Этот салат является простым и быстрым способом использовать сезонные овощи и получить свежее, легкое блюдо. Благодаря сочетанию ингредиентов, он имеет сбалансированный вкус и приятную текстуру, подходящую для ежедневного рациона.