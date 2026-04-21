Сезон редьки продолжается: хрустящий весенний салат с капустой и яйцом (видео)
Редька – это корнеплод с характерным свежим и немного островатым вкусом, который широко используют в весенних салатах и закусках.
В украинской кухне ее часто сочетают с разными ингредиентами: в частности, готовят сытные салаты из куриного филе, лука и яиц или легкие овощные варианты со свежей зеленью. Сегодня мы предлагаем простой и хрустящий салат с редиской, капустой и яйцами, который хорошо подходит для ежедневного меню. Для наилучшего вкуса следует выбирать плотную редиску без трещин, сочную молодую капусту и свежие огурцы, а яйца не переваривать, чтобы желток оставался нежным и не сухим; по желанию капусту можно заменить листьями салата, а заправку дополнить сметаной или растительным маслом. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".
Как приготовить салат с редькой, капустой и огурцом
Ингредиенты:
- редис — 150 г;
- капуста — 150 г;
- огурец – 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- зелень – 1 пучок;
- соль – по вкусу;
- перец — по вкусу;
- масло или сметана — 2-3 ст. л.;
Способ приготовления:
- Отварить яйца вкрутую, остудить, очистить и нарезать кубиками или дольками.
- Нашинковать капусту тонкой соломкой и слегка примять руками для более мягкой текстуры.
- Нарезать редис и огурцы тонкими кружками или полукружками.
- Размельчить зелень и добавить к подготовленным овощам.
- Смешать все ингредиенты, добавить яйца, приправить солью и перцем.
- Заправить растительным маслом или сметаной, аккуратно перемешать и подать.
Как и с чем подавать
Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы овощи оставались хрустящими и сочными. Его можно дополнить кусочком ржаного хлеба или подать в качестве гарнира мясным и рыбным блюдам. Для более яркой подачи блюдо украшают свежей зеленью или дольками яйца сверху. Такой салат хорошо сочетается с легкими соусами на основе сметаны или йогурта.
Этот салат является простым и быстрым способом использовать сезонные овощи и получить свежее, легкое блюдо. Благодаря сочетанию ингредиентов, он имеет сбалансированный вкус и приятную текстуру, подходящую для ежедневного рациона.