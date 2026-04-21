Виходить ніжною, як чизкейк: у чому секрет текстури запіканки (відео)

Запіканка виходить надзвичайно ніжною

Кисломолочний сир відкриває безліч варіантів для домашніх страв — від класичних солодких десертів до цікавих солоних рішень, зокрема навіть сирної запіканки з зеленню та спеціями. Сьогодні пропонується ніжна сирна запіканка з дитинства, яка вирізняється особливо м’якою, кремовою та стабільною структурою. Саме додавання борошна робить її надзвичайно ніжною, адже воно делікатно "зв’язує" масу, не обтяжуючи її, на відміну від надлишку манки чи яєць, які можуть зробити випічку щільною. Для найкращого результату важливо використовувати свіжий кисломолочний сир середньої вологості та за потреби перетирати або перебивати його до однорідності. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook.with.yuliaa".

Як приготувати ніжну запіканку

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 500 г;

яйця — 2 шт;

згущене молоко — 100 мл;

цукор — 75 г;

сметана — 3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 уп;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно — 3 ст. л.;

манка — 2 ст. л.;

сіль — дрібка;

Спосіб приготування:

З’єднати кисломолочний сир, яйця, згущене молоко, цукор, сметану, ванільний цукор, розпушувач, борошно, манку та дрібку солі. Перебити масу блендером до повністю однорідної, ніжної консистенції без грудочок. Вилити суміш у форму діаметром 18 см і рівномірно розподілити. Випікати у розігрітій до 180–190°C духовці приблизно 40–45 хвилин до легкої золотистої скоринки. Залишити у формі до повного охолодження, щоб запіканка зберегла ніжну структуру. Подавати охолодженою або злегка теплою за бажанням.

Як і з чим подавати

Запіканка найкраще смакує охолодженою, коли її структура повністю стабілізується і стає особливо ніжною. Подавати її можна зі сметаною, натуральним йогуртом, медом або ягідним соусом, які підкреслюють вершковий смак сиру. Для більш виразної подачі доречно додати свіжі ягоди, карамель або легке фруктове пюре. Також добре працює поєднання з варенням або шоколадною глазур’ю, а для солоних варіацій — зі сметанно-часниковим соусом та зеленню.

Ця сирна запіканка — приклад простої домашньої страви, де правильна технологія та баланс інгредієнтів забезпечують ідеальний результат без складних прийомів. Вона завжди виходить ніжною, ароматною та стабільною за текстурою, а можливість варіацій дозволяє легко адаптувати рецепт під власні смаки.