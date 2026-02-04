Ніжна сирна запіканка з ягодами: як чизкейк, тільки простіше (відео)

Кисломолочний сир — це універсальний продукт, багатий на білки, кальцій і вітаміни групи B.

З нього традиційно готують сирники, запіканки, пироги, зокрема тертий пиріг з сиром, та десерти, адже він робить випічку м’якою та ніжною. Сьогодні ми пропонуємо легкий варіант запіканки з фруктами, яка виходить повітряною, як чизкейк, і готується швидко, без зайвих турбот. Для найкращого смаку обирайте свіжий, щільний кисломолочний сир без зайвої рідини, а заморожені ягоди попередньо трохи розморозьте та обсушіть, щоб запіканка не стала водянистою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".

Нюанси, на які варто звернути увагу: не перемішуйте масу надто довго, щоб сир не втратив структуру і не став рідким; крохмаль додає запіканці легкості і ніжності, але його можна замінити манкою або невеликою кількістю борошна. Фрукти можна використовувати будь-які: яблука, груші, ягоди чи суміш декількох видів. Також можна підсолодити масу згущеним молоком замість цукру для більш насиченого смаку.

Як приготувати сирну запіканку з ягодами

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 300 г;

яйця — 2 шт.;

крохмаль — 2 ст. л.;

ванілін — за смаком;

сіль — щіпка;

цукор — за смаком;

фрукти або ягоди (заморожені або свіжі) — довільно;

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 180°C. Перебити кисломолочний сир блендером до кремової текстури або перетерти через сито. Додати яйця, ванілін, сіль і крохмаль, добре перемішати. Перекласти масу у силіконову форму або форму з пергаментом. Викласти зверху фрукти або ягоди, за бажанням присипати цукром. Випікати 35–40 хвилин до ніжної, злегка рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Запіканку найкраще подавати теплою або кімнатної температури, можна прикрасити свіжими ягодами, фруктовим соусом або легким йогуртом. Вона ідеально поєднується з чаєм, кавою або молочними напоями. Для святкової подачі можна посипати зверху тертим шоколадом або подавати з ягодами у власному соку. Ця запіканка підійде як на сніданок, так і як легкий десерт після обіду.