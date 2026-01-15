Запіканка з гречки та курячого філе: рецепт ситної вечері без зайвих витрат
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Залишилася гречка? Приготуйте з неї ароматну запіканку з куркою та овочами
Гречка — це звична страва для щоденного меню багатьох сімей. Ми вже розповідали, як зробити її розсипчастою. Проте навіть смачно приготований гарнір іноді хочеться урізноманітнити. В такому випадку спробуйте приготувати запіканку з гречки, курки та овочів.
Рецептом запіканки поділилися в Telegram-каналі "Смачна хата". Це страва — простий та смачний варіант для використання залишків гречки.
Інгредієнти:
• 1 склянка відвареної гречки
• 300 г курячого філе
• 1 цибулина
• 1 морква
• 1 болгарський перець
• 150 мл сметани або вершків
• 100 г сиру
• Сіль, перець, спеції за смаком
• Олія для смаження
Якщо в холодильнику немає курки, її можна замінити на обсмажені печериці. Також м'ясо можна замінити на ковбасу або сосиски. Обирайте сметану або вершки з високим відсотком жирності, щоб вони не згорнулися пластівцями при запіканні.
Спосіб приготування:
- Наріжте курку невеликими кубиками (приблизно 2х2 см). Обсмажте її на розігрітій сковорідці з цибулею до появи легкої золотої скоринки. Додайте натерту моркву та нарізаний перець. Тушкуйте овочі 5–7 хвилин до м'якості.
- У глибокій мисці змішайте відварену гречку, обсмажену курку з овочами та сметану. Додайте спеції. Якщо суміш здається вам надто густою, додайте 2–3 ст. л. води або бульйону.
- Викладіть масу в жаростійку форму, рівномірно розподіліть. Зверху щедро посипте натертим сиром.
- Запікайте при 180°C близько 20 хвилин. Якщо сир починає підгоряти занадто швидко, накрийте форму фольгою на перші 10 хвилин, а потім зніміть її для утворення апетитної скоринки.
До запіканки з гречки з м'ясом можна приготувати додатково соус Дзадзикі. Також її можна подавати на стіл разом з маринованою цибулею, салатом із буряка. Перед подачею збризніть запіканку кількома краплями нерафінованої соняшникової або трюфельної олії для особливого аромату.