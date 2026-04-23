Три начинки — один ідеальний десерт: як приготувати млинці "Вишиванка" (відео)

Варіантів випічки існує безліч, зокрема приготувати можна пухкі оладки. Але сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — млинці "Вишиванка" з трьома начинками, які поєднують ніжність тіста та насиченість смаків. Важливо звертати увагу на якість інгредієнтів: свіжі яйця, добре просіяне борошно та молоко оптимальної жирності забезпечують правильну текстуру тіста без грудочок і надмірної щільності. За потреби інгредієнти можна адаптувати, замінюючи молоко на рослинні альтернативи або регулюючи кількість цукру залежно від бажаної солодкості.

Назва страви відсилає до традиційного українського орнаменту вишиванки, який символізує поєднання простоти та гармонії, що відображається і в багатошаровій структурі млинців із різними начинками. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як приготувати млинці "Вишиванка"

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

цукор – 50 г;

ванільний цукор – 1 уп.;

пшеничне борошно – 250 г;

молоко – 600 мл;

олія – 20 мл;

вишні заморожені – 400 г;

крохмаль кукурудзяний – 2 ст. л.;

кисломолочний сир – 300 г;

вершкове масло (розтоплене) – 50 г;

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром і ванільним цукром до однорідної маси. Додати просіяне борошно та ретельно перемішати до зникнення грудочок. Влити половину молока, перемішати, після чого додати решту гарячого молока і довести тісто до однорідної консистенції. Додати олію та випікати млинці на розігрітій сковороді з обох боків до золотистого кольору. Варити вишні з цукром до виділення соку, додати крохмаль і уварювати до загустіння, після чого охолодити. Збити кисломолочний сир із цукром, ванільним цукром і розтопленим маслом до кремової текстури.

Як і з чим подавати

Млинці "Вишиванка" найкраще подавати теплими, коли текстура залишається м’якою, а начинки максимально розкривають смак. До страви добре підходять сметана, натуральний йогурт або легкі ягідні соуси, які підкреслюють вишневу кислинку та ніжність сирної маси. Для подачі можна використовувати цукрову пудру, свіжі ягоди або листя м’яти, що додають страві завершеного вигляду. Також млинці вдало поєднуються з чаєм, кавою або як десертна складова святкового столу.

Млинці "Вишиванка" з трьома начинками поєднують у собі класичну основу та різноманіття смакових акцентів, завдяки чому підходять як для повсякденного приготування, так і для святкової подачі. Гнучкість рецепта дозволяє легко експериментувати з начинками та створювати власні варіації.