Три начинки – один идеальный десерт: как приготовить блины "Вышиванка" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Необычайно вкусное блюдо
Вариантов выпечки существует множество, в частности можно приготовить пышные оладьи. Но сегодня мы предлагаем особый вариант – блины "Вышиванка" с тремя начинками, сочетающими нежность теста и насыщенность вкусов. Важно обращать внимание на качество ингредиентов: свежие яйца, хорошо просеянную муку и молоко оптимальной жирности обеспечивают правильную текстуру теста без комочков и чрезмерной плотности. При необходимости ингредиенты можно адаптировать, заменяя молоко растительными альтернативами или регулируя количество сахара в зависимости от желаемой сладости.
Название блюда отсылает к традиционному украинскому орнаменту вышиванки, который символизирует сочетание простоты и гармонии, что отражается и в многослойной структуре блинов с разными начинками. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "diali_cooking".
Как приготовить блины "Вышиванка"
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 50 г;
- ванильный сахар – 1 уп.;
- пшеничная мука – 250 г;
- молоко – 600 мл;
- растительное масло – 20 мл;
- вишни замороженные – 400 г;
- крахмал кукурузный – 2 ст. л.;
- творог – 300 г;
- сливочное масло (растопленное) – 50 г;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы.
- Добавить просеянную муку и тщательно перемешать до исчезновения комочков.
- Влить половину молока, перемешать, после чего добавить оставшееся горячее молоко и довести тесто до однородной консистенции.
- Добавить масло и выпекать блины на разогретой сковороде по бокам до золотистого цвета.
- Варить вишню с сахаром до выделения сока, добавить крахмал и уваривать до загустения, после чего охладить.
- Взбить творог с сахаром, ванильным сахаром и растопленным маслом до кремовой текстуры.
Как и с чем подавать
Блинчики "Вышиванка" лучше подавать теплыми, когда текстура остается мягкой, а начинки максимально раскрывают вкус. К блюду хорошо подходят сметана, натуральный йогурт или легкие ягодные соусы, подчеркивающие вишневую кислинку и нежность творожной массы. Для подачи можно использовать сахарную пудру, свежие ягоды или листья мяты, придающие блюду завершенный вид. Также блины хорошо сочетаются с чаем, кофе или как десертная составляющая праздничного стола.
Блинчики "Вышиванка" с тремя начинками сочетают в себе классическую основу и разнообразие вкусовых акцентов, благодаря чему подходят как для повседневного приготовления, так и для праздничной подачи. Гибкость рецепта позволяет легко экспериментировать с начинками и создавать свои вариации.