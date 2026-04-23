Три начинки – один идеальный десерт: как приготовить блины "Вышиванка" (видео)

Мария Швец
Блины "Вышиванка". Фото instagram.com

Необычайно вкусное блюдо

Вариантов выпечки существует множество, в частности можно приготовить пышные оладьи. Но сегодня мы предлагаем особый вариант – блины "Вышиванка" с тремя начинками, сочетающими нежность теста и насыщенность вкусов. Важно обращать внимание на качество ингредиентов: свежие яйца, хорошо просеянную муку и молоко оптимальной жирности обеспечивают правильную текстуру теста без комочков и чрезмерной плотности. При необходимости ингредиенты можно адаптировать, заменяя молоко растительными альтернативами или регулируя количество сахара в зависимости от желаемой сладости.

Название блюда отсылает к традиционному украинскому орнаменту вышиванки, который символизирует сочетание простоты и гармонии, что отражается и в многослойной структуре блинов с разными начинками. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "diali_cooking".

Как приготовить блины "Вышиванка"

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 50 г;
  • ванильный сахар – 1 уп.;
  • пшеничная мука – 250 г;
  • молоко – 600 мл;
  • растительное масло – 20 мл;
  • вишни замороженные – 400 г;
  • крахмал кукурузный – 2 ст. л.;
  • творог – 300 г;
  • сливочное масло (растопленное) – 50 г;

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородной массы.
  2. Добавить просеянную муку и тщательно перемешать до исчезновения комочков.
  3. Влить половину молока, перемешать, после чего добавить оставшееся горячее молоко и довести тесто до однородной консистенции.
  4. Добавить масло и выпекать блины на разогретой сковороде по бокам до золотистого цвета.
  5. Варить вишню с сахаром до выделения сока, добавить крахмал и уваривать до загустения, после чего охладить.
  6. Взбить творог с сахаром, ванильным сахаром и растопленным маслом до кремовой текстуры.

Как и с чем подавать

Блинчики "Вышиванка" лучше подавать теплыми, когда текстура остается мягкой, а начинки максимально раскрывают вкус. К блюду хорошо подходят сметана, натуральный йогурт или легкие ягодные соусы, подчеркивающие вишневую кислинку и нежность творожной массы. Для подачи можно использовать сахарную пудру, свежие ягоды или листья мяты, придающие блюду завершенный вид. Также блины хорошо сочетаются с чаем, кофе или как десертная составляющая праздничного стола.

Блинчики "Вышиванка" с тремя начинками сочетают в себе классическую основу и разнообразие вкусовых акцентов, благодаря чему подходят как для повседневного приготовления, так и для праздничной подачи. Гибкость рецепта позволяет легко экспериментировать с начинками и создавать свои вариации.

