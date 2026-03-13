Ніжний десерт без випічки: торт з млинців, який тане у роті (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачний та легкий у приготуванні десерт
Десерти та випічка можуть бути дуже різними: від класичних бісквітних тортів до легких десертів без духовки, наприклад популярного торта "Зебра" без випічки. Але сьогодні пропонуємо спробувати ще один простий і цікавий варіант — ніжний млинцевий торт, який готується без складної техніки. Для найкращого результату варто використовувати свіжі яйця, якісне молоко та жирну сметану — саме вони формують ніжну текстуру крему. Важливо також не пересмажувати млинці та добре охолодити їх перед змішуванням із кремом, щоб десерт тримав форму та залишався ніжним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gubenia.sofiia".
Як приготувати млинцевий торт
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- борошно – 1 склянка;
- молоко – 1 склянка;
- кип’ячена вода – 1 склянка;
- сіль – щіпка;
- олія – 3 ст. л.;
Для крему:
- сметана – 300 мл;
- молоко – 200 мл;
- желатин – 25 г;
- цукрова пудра – 100 г;
Спосіб приготування:
- Змішати яйця з цукром і сіллю, додати молоко, воду, олію та борошно і замісити рідке тісто для млинців.
- Розігріти сковорідку та посмажити тонкі млинці з обох боків до легкої золотистої скоринки.
- Остудити млинці та нарізати їх тонкими смужками.
- Збити сметану з цукровою пудрою до однорідної кремової консистенції.
- Підготувати желатин відповідно до інструкції, розтопити його та тонкою цівкою влити у сметанну масу, постійно перемішуючи.
- Додати нарізані млинці у крем та обережно перемішати.
- Викласти масу у форму, розрівняти поверхню та поставити у холодильник до повного застигання.
Як і з чим подавати
Млинцевий торт без випічки найкраще подавати добре охолодженим, нарізавши його акуратними порційними шматочками. Для прикраси можна використати свіжі ягоди, тертий шоколад або м’яту. Десерт добре поєднується з чашкою кави, чорного чаю або легкого ягідного соусу. Завдяки ніжній текстурі та простоті приготування такий торт стане чудовим варіантом для домашнього чаювання чи швидкого святкового десерту.