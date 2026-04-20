Замість звичної шарлотки — кремовий десерт: що приготувати з пасок, які підсохли
Не викидайте черстві паски після свят
Шарлотка-пудинг — ідеальне рішення для тих випадків, коли паски вже трохи підсохли, а святкові застілля позаду. На відміну від класичної бісквітної шарлотки, ця випічка має вологу, майже кремову текстуру всередині та хрустку скоринку зовні. Виходить не просто випічка з залишків, а повноцінний домашній десерт. Особливо добре він смакує ще теплим, коли аромат кориці та ванілі максимально виражений.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка anny.cooking в Instagram.
Інгредієнти:
- 2 паски
- 4 яйця
- 400 мл молока, ваніль
- 3 яблука
- кориця і мелені горіхи для посипки
Спосіб приготування:
- Наріжте паску скибочками завтовшки 1,5–2 см.
- Збийте яйця з молоком та ваніллю. Якщо ваші паски не дуже солодкі, можна додати 2 ст. л. цукру.
- Яблука очистьте від серединок і наріжте тонкими слайсами. Скропіть їх лимонним соком, щоб не потемніли, і одразу пересипте корицею.
- Змастіть форму маслом. Кожну скибочку паски занурте в молочну суміш на 2-3 секунди і викладайте у форму, чергуючи з яблуками.
- Залишки молочної суміші вилийте зверху. Посипте горіхами.
- Випікайте в розігрітій до 170°C приблизно одну годину.