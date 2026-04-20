Рус

Замість звичної шарлотки — кремовий десерт: що приготувати з пасок, які підсохли

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Десерт з паски
Десерт з паски.

Не викидайте черстві паски після свят

Шарлотка-пудинг — ідеальне рішення для тих випадків, коли паски вже трохи підсохли, а святкові застілля позаду. На відміну від класичної бісквітної шарлотки, ця випічка має вологу, майже кремову текстуру всередині та хрустку скоринку зовні. Виходить не просто випічка з залишків, а повноцінний домашній десерт. Особливо добре він смакує ще теплим, коли аромат кориці та ванілі максимально виражений.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка anny.cooking в Instagram.

Інгредієнти:

  • 2 паски
  • 4 яйця
  • 400 мл молока, ваніль
  • 3 яблука
  • кориця і мелені горіхи для посипки

Спосіб приготування:

  1. Наріжте паску скибочками завтовшки 1,5–2 см.
  2. Збийте яйця з молоком та ваніллю. Якщо ваші паски не дуже солодкі, можна додати 2 ст. л. цукру.
  3. Яблука очистьте від серединок і наріжте тонкими слайсами. Скропіть їх лимонним соком, щоб не потемніли, і одразу пересипте корицею.
  4. Змастіть форму маслом. Кожну скибочку паски занурте в молочну суміш на 2-3 секунди і викладайте у форму, чергуючи з яблуками.
  5. Залишки молочної суміші вилийте зверху. Посипте горіхами.
  6. Випікайте в розігрітій до 170°C приблизно одну годину.
