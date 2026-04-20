Вместо привычной шарлотки — кремовый десерт: что приготовить из подсохших пасок

Наталья Граковская
Десерт из паски. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не выбрасывайте черствые паски после праздников

Шарлотка-пудинг — идеальное решение для тех случаев, когда паски уже немного подсохли, а праздничные застолья позади. В отличие от классической бисквитной шарлотки, эта выпечка имеет влажную, почти кремовую текстуру внутри и хрустящую корочку снаружи. Получается не просто выпечка из остатков, а полноценный домашний десерт. Особенно вкусный он еще теплым, когда аромат корицы и ванили максимально выражен.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 2 паски
  • 4 яйца
  • 400 мл молока
  • ваниль
  • 3 яблока
  • корица и молотые орехи для посыпки

Способ приготовления:

  1. Нарежьте паску ломтиками толщиной 1,5–2 см.
  2. Взбейте яйца с молоком и ванилью. Если ваши паски не очень сладкие, можно добавить 2 ст. л. сахара.
  3. Яблоки очистите от средин и нарежьте тонкими слайсами. Сбрызните их лимонным соком, чтобы не потемнели, и сразу пересыпьте корицей.
  4. Смажьте форму маслом. Каждый ломтик паски окуните в молочную смесь на 2-3 секунды и выкладывайте в форму, чередуя с яблоками.
  5. Остатки молочной смеси вылейте сверху. Посыпьте орехами.
  6. Выпекайте в разогретой до 170°C примерно один час.
