Вместо привычной шарлотки — кремовый десерт: что приготовить из подсохших пасок
Не выбрасывайте черствые паски после праздников
Шарлотка-пудинг — идеальное решение для тех случаев, когда паски уже немного подсохли, а праздничные застолья позади. В отличие от классической бисквитной шарлотки, эта выпечка имеет влажную, почти кремовую текстуру внутри и хрустящую корочку снаружи. Получается не просто выпечка из остатков, а полноценный домашний десерт. Особенно вкусный он еще теплым, когда аромат корицы и ванили максимально выражен.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 паски
- 4 яйца
- 400 мл молока
- ваниль
- 3 яблока
- корица и молотые орехи для посыпки
Способ приготовления:
- Нарежьте паску ломтиками толщиной 1,5–2 см.
- Взбейте яйца с молоком и ванилью. Если ваши паски не очень сладкие, можно добавить 2 ст. л. сахара.
- Яблоки очистите от средин и нарежьте тонкими слайсами. Сбрызните их лимонным соком, чтобы не потемнели, и сразу пересыпьте корицей.
- Смажьте форму маслом. Каждый ломтик паски окуните в молочную смесь на 2-3 секунды и выкладывайте в форму, чередуя с яблоками.
- Остатки молочной смеси вылейте сверху. Посыпьте орехами.
- Выпекайте в разогретой до 170°C примерно один час.