Якщо вдома є два яйця — приготуйте гору рогаликів: економний рецепт (відео)

Як приготувати солодкі рогалики

Прості рецепти можуть бути смачними. Ми розповідали, як приготувати апетитну мариновану капусту. Тепер ділимось рецептом апетитних рогаликів.

Цей економний рецепт точно варто зберегти — з двох яєць та ще кількох продуктів можна приготувати цілу гору рогаликів. Рецептом у відео на своєму каналі розповіла кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

молоко — 100 мл

дріжджі сухі — 1 ст.л.

цукор — 3 ст. л.

борошно — 1 ст.

Для тіста:

яйця — 2 шт

вершкове масло — 200 г

сметана — 200 г

борошно пшеничне — 600 г

Для начинки:

вишні — 500 г

крохмаль — 1 ст.л.

цукрова пудра для посипки

Спосіб приготування:

До теплого молока додаємо дріжджі, цукор і борошно. Все ретельно перемішуємо і залишаємо у теплому місці на 15 хвилин. Тим часом у іншій мисці з'єднуємо борошно із маслом. Для цього натираємо холодне масло на грубій терці та перемішуємо до утворення крихти. Вводимо яйця, додаємо сметану та опару. Замішуємо еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Накриваємо його плівкою або рушничком та залишаємо в теплі на півтори години. Вишні розморожуємо. Коли стече сік, перемішуємо ягоди із крохмалем. Тісто розділяємо на чотири частини. Із кожної частинки формуємо коло і розрізаємо на 12 рівних трикутників. Викладаємо начинку та формуємо рогалики. Викладаємо рогалики у форму, застелену пергаментом, залишаючи між ними відстань. Випікаємо при температурі 180° приблизно 30 хвилин. Обвалюємо в цукровій пудрі.

Ці солодощі смачні, прості, ще й готуються легко і швидко.