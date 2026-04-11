Якщо вдома є два яйця — приготуйте гору рогаликів: економний рецепт (відео)
Як приготувати солодкі рогалики
Прості рецепти можуть бути смачними. Ми розповідали, як приготувати апетитну мариновану капусту. Тепер ділимось рецептом апетитних рогаликів.
Цей економний рецепт точно варто зберегти — з двох яєць та ще кількох продуктів можна приготувати цілу гору рогаликів. Рецептом у відео на своєму каналі розповіла кулінарна блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти:
- молоко — 100 мл
- дріжджі сухі — 1 ст.л.
- цукор — 3 ст. л.
- борошно — 1 ст.
Для тіста:
- яйця — 2 шт
- вершкове масло — 200 г
- сметана — 200 г
- борошно пшеничне — 600 г
- Для начинки:
- вишні — 500 г
- крохмаль — 1 ст.л.
- цукрова пудра для посипки
Спосіб приготування:
- До теплого молока додаємо дріжджі, цукор і борошно. Все ретельно перемішуємо і залишаємо у теплому місці на 15 хвилин.
- Тим часом у іншій мисці з'єднуємо борошно із маслом. Для цього натираємо холодне масло на грубій терці та перемішуємо до утворення крихти.
- Вводимо яйця, додаємо сметану та опару. Замішуємо еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Накриваємо його плівкою або рушничком та залишаємо в теплі на півтори години.
- Вишні розморожуємо. Коли стече сік, перемішуємо ягоди із крохмалем. Тісто розділяємо на чотири частини.
- Із кожної частинки формуємо коло і розрізаємо на 12 рівних трикутників. Викладаємо начинку та формуємо рогалики.
- Викладаємо рогалики у форму, застелену пергаментом, залишаючи між ними відстань. Випікаємо при температурі 180° приблизно 30 хвилин. Обвалюємо в цукровій пудрі.
Ці солодощі смачні, прості, ще й готуються легко і швидко. Також ми розповідали, як приготувати турецьке шоколадне печиво.