Яичница, которая удивит всех: как приготовить нежные "облака" с кремовым желтком (видео)

Завтрак из яиц вместо привычного омлета

Омлет, скрембл, глазунья — эти блюда из яиц знакомы каждому, ведь именно их готовят на завтрак. Однако иногда хочется чего-то более интересного, но без кардинальных изменений в продуктах. Именно в таких случаях можно готовить яичницу в облаках. Да, приготовление этого блюда требует немного больше времени и внимания, чем обычная яичница, ведь нужно тщательно взбивать белки и запекать их отдельно от желтков. Но результат того стоит. В итоге получаются нежные, воздушные "облачка" с кремовым желтком внутри. Такое блюдо выглядит празднично, хотя готовится из базовых продуктов, которые есть в каждом холодильнике.

Как приготовить яичницу в "облачках", показала фудблогерка viktoriiafoodie в TikTok.

Ингредиенты:

Яйца – 2–4 шт.

Соль — щепотка

Твердый сыр (например, пармезан) – по вкусу

Приготовление:

Отделите желтки от белков, стараясь не повредить желток. Белки перелейте в сухую чистую миску, добавьте щепотку соли и взбейте до устойчивых пиков. Масса должна быть густой и держать форму — это основа "облаков". Застелите противень пергаментом и выложите белковую массу в виде небольших гнезд, делая в центре углубление для желтка. По желанию в белки можно сразу добавить немного натертого сыра — это сделает вкус более насыщенным. Выпекайте белковые "облака" в разогретой до 180°C духовке примерно 8–10 минут, пока они слегка не подрумянятся. Затем аккуратно достаньте противень, выложите в каждое углубление желток и верните в духовку еще на 3–5 минут. Время зависит от того, насколько жидким вы хотите оставить желток.

Чтобы блюдо получилось идеальным, важно не пересушить белок – он должен оставаться нежным внутри.

Как подавать

Подавайте яичницу в "облаках" сразу после приготовления, пока она теплая и воздушная. Она отлично сочетается с тостами, свежими овощами или легким салатом. Также можно дополнить блюдо ломтиком слабосоленого лосося или авокадо.