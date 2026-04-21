Салат з куркою, родзинками та хроном: виглядає як "Мімоза", але смакує інакше (відео)
Несподіване поєднання продуктів, яке змінить уявлення про класичні салати
Цей салат із курячим філе, родзинками та білим хроном виглядає як класична "Мімоза", але смакує зовсім інакше. Його особливість у поєднанні різних смаків: солодкого, солоного й гострого. Попри простоту інгредієнтів, салат справляє враження вишуканої страви. Він однаково доречний і на повсякденному столі, і на святковому застіллі — особливо коли хочеться здивувати гостей чимось незвичним.
Рецептом страви поділилася блогерка ukrainska__hospodynia в Instagram.
Інгредієнти:
- яйця — 4–5 шт.
- білий хрін — за смаком
- родзинки — жменя
- куряче філе — 1 шт.
- майонез — за смаком
- сіль, спеції — за смаком
- кріп — для декору
Приготування:
- Родзинки залийте гарячою водою на 10 хвилин. Куряче філе відваріть у підсоленій воді або обсмажте зі спеціями до рум’яної скоринки. Яйця відваріть круто.
- Салат формуйте шарами. На дно викладіть натерті на дрібну тертку частину яєць. Далі додайте щедрий шар білого хрону. Наступний шар — підготовлені родзинки, після чого зробіть тонку сіточку майонезу. Викладіть подрібнене куряче філе, знову додайте майонез і завершіть шаром натертих білків.
- Верх салату прикрасьте гілочками кропу, а жовток натріть зверху — це створить ефект гілки "мімози".
Щоб смак був більш збалансованим, дайте салату настоятися в холодильнику хоча б 1–2 години. За цей час шари просочаться, а інгредієнти "подружаться" між собою. Якщо хочете зробити текстуру ніжнішою, курку можна не різати, а розібрати на волокна.