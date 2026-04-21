Салат с курицей, изюмом и хреном: выглядит как "Мимоза", но на вкус другой (видео)
Неожиданное сочетание продуктов, которое изменит представление о классических салатах
Этот салат с куриным филе, изюмом и белым хреном выглядит как классическая "Мимоза", но на вкус совсем другой. Его особенность в сочетании разных вкусов: сладкого, соленого и острого. Несмотря на простоту ингредиентов, салат производит впечатление изысканного блюда. Он одинаково уместен и на повседневном столе, и на праздничном застолье — особенно когда хочется удивить гостей чем-то необычным.
Рецептом блюда поделилась блогерша ukrainska__hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца — 4-5 шт.
- белый хрен — по вкусу
- изюм — горсть
- куриное филе – 1 шт.
- майонез – по вкусу
- соль, специи — по вкусу
- укроп — для декора
Приготовление:
- Изюм залейте горячей водой на 10 минут. Куриное филе отварите в подсоленной воде или обжарьте со специями до румяной корочки. Яйца отварите вкрутую.
- Салат формируйте слоями. На дно выложите натертую на мелкую терку часть яиц. Далее добавьте щедрый слой белого хрена. Следующий слой — подготовленный изюм, после чего сделайте тонкую сеточку майонеза. Выложите измельченное куриное филе, снова добавьте майонез и завершите слоем натертых белков.
- Верх салата украсьте веточчками укропа, а желток натрите сверху — это создаст эффект ветки "мимозы".
Чтобы вкус был более сбалансированным, дайте салату настояться в холодильнике хотя бы 1–2 часа. За это время слои пропитаются, а ингредиенты "подружатся" между собой. Если хотите сделать текстуру нежнее, курицу можно не резать, а разобрать на волокна.