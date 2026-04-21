Салат с курицей, изюмом и хреном: выглядит как "Мимоза", но на вкус другой (видео)

Неожиданное сочетание продуктов, которое изменит представление о классических салатах

Этот салат с куриным филе, изюмом и белым хреном выглядит как классическая "Мимоза", но на вкус совсем другой. Его особенность в сочетании разных вкусов: сладкого, соленого и острого. Несмотря на простоту ингредиентов, салат производит впечатление изысканного блюда. Он одинаково уместен и на повседневном столе, и на праздничном застолье — особенно когда хочется удивить гостей чем-то необычным.

Рецептом блюда поделилась блогерша ukrainska__hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

яйца — 4-5 шт.

белый хрен — по вкусу

изюм — горсть

куриное филе – 1 шт.

майонез – по вкусу

соль, специи — по вкусу

укроп — для декора

Приготовление:

Изюм залейте горячей водой на 10 минут. Куриное филе отварите в подсоленной воде или обжарьте со специями до румяной корочки. Яйца отварите вкрутую. Салат формируйте слоями. На дно выложите натертую на мелкую терку часть яиц. Далее добавьте щедрый слой белого хрена. Следующий слой — подготовленный изюм, после чего сделайте тонкую сеточку майонеза. Выложите измельченное куриное филе, снова добавьте майонез и завершите слоем натертых белков. Верх салата украсьте веточчками укропа, а желток натрите сверху — это создаст эффект ветки "мимозы".

Чтобы вкус был более сбалансированным, дайте салату настояться в холодильнике хотя бы 1–2 часа. За это время слои пропитаются, а ингредиенты "подружатся" между собой. Если хотите сделать текстуру нежнее, курицу можно не резать, а разобрать на волокна.