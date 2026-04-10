Додайте цей продукт в борщ і він стане в рази смачнішим: як приготувати традиційну страву "з димком" (відео)

Завдяки чорносливу борщ вийде ще смачнішим

Борщ — це традиційна українська страва, яка має велику популярність в Україні завдяки своєму унікальному смаку. Рецептів його приготування існує безліч — вони можуть бути різними залежно від регіонів, традицій та доступних інгредієнтів. Кожен варіант має свої особливості та смакові нотки, що надають страві унікального характеру. При цьому багато господинь навіть консервують борщову заправку, аби спростити процес приготування страви.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом приготування борщу "з секретом". Завдяки додаванню чорносливу страва виходить неначе з печі, інформують на YouTube-каналі "Готуємо з Лесею Піжик".

Як приготувати борщ з чорносливом

Інгредієнти на (на 5 л):

Бульйон:

вода — 4 л;

курячі стегна (інше м’ясо) — 600 г;

картопля — 400 г;

капуста — 400 г;

чорнослив — 200 г;

цибуля — 200 г;

квасоля — 150 г;

часник — 30 г;

сіль — за смаком;

зелень — 30 г або за смаком;

спеції (мелена паприка, чорний перець, мелений коріандр) — за смаком;

лавровий лист — 3-4 шт.;

Засмажка:

буряк — 300 г;

морква — 250 г;

цибуля — 150 г;

сметана — 150 г;

томатна паста — 150 г;

олія — 30 г;

часник — 20 г;

Спосіб приготування:

1.М'ясо промити, залити водою, щоб вона покрила м'ясо, проварити на великому вогні.

2.Воду злити, залити новою водою, додати цілу цибулину та морквину, лавровий лист, перець горошком, часник, зварити бульйон, знімаючи піну та в кінці видаливши овочі та спеції.

3.Квасолю заздалегідь замочити та окремо варити протягом 25 хвилин.

4.Картоплю нарізати кубиками.

5.Капусту нашаткувати.

6.Для засмажки овочі почистити.

7.Цибулю нарізати кубиками.

8.Моркву натерти на великій тертці.

9.Буряк натерти на великій тертці.

10.Часник видавити через прес.

11.Обсмажити овочі на розігрітій з олією сковороді до готовності.

12.В кінці додати до них сметану, томатну пасту, сіль та спеції.

13.М'ясо з бульйону вийняти, бульйон процідити, закип'ятити, додати картоплю, капусту та чорнослив, знову довести до кипіння.

14.За 15 хвилин додати готову квасолю та засмажку.

15.З м'яса зняти шкірку, звільнити від кісточки, додати до борщу, довести до кипіння та вимкнути.

16.В кінці до борщу додати зелень.

