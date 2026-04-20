Курка, яка зникає зі столу за хвилини: відбивні з грибами та сиром (відео)

Відбивні — це страва з м’яса, яке попередньо відбивають для надання ніжності та швидшого приготування.

Їх готують у різних варіаціях: від класичних панірованих до запечених із соусами та начинками, а зокрема існують навіть незвичні варіанти з сала. Сьогодні ми пропонуємо варіант курячих відбивних із грибами, шпинатом і сиром, який поєднує соковиту структуру м’яса з насиченою овочево-грибною начинкою. Для найкращого результату рекомендується обирати свіже куряче філе без надлишку води, гриби з щільною текстурою та якісний сир, який добре плавиться, адже саме він формує апетитну скоринку. Важливо не пересушувати філе під час обсмаження, оскільки воно додатково запікається в духовці та має залишатися соковитим усередині. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsukatnata".

Як приготувати відбивні з з грибами та сиром

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт.;

гриби — 200 г;

шпинат — жменя;

помідор — 1 шт.;

сир твердий — 80–100 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2–3 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

олія — для смаження;

Спосіб приготування:

Розрізати куряче філе вздовж та злегка відбити до рівномірної товщини, після чого посолити та поперчити. Обсмажити гриби на сковороді до випаровування вологи, додати шпинат і коротко прогріти до зменшення об’єму. Додати нарізаний помідор і майонез, перемішати та зняти з вогню. Обваляти куряче філе в яйці, потім у борошні та обсмажити з двох сторін до легкої золотистої скоринки. Викласти обсмажене філе у форму для запікання, зверху рівномірно розподілити грибно-овочеву начинку. Посипати тертим сиром і запікати в розігрітій духовці при 180°C 10–15 хвилин до утворення сирної скоринки.

Як і з чим подавати

Курячі відбивні найкраще подавати гарячими одразу після запікання, коли сир залишається тягучим, а м’ясо максимально соковитим. Як гарнір добре підходять картопляне пюре, запечені овочі або легкий овочевий салат, який врівноважує насиченість страви. Для більш виразного смаку можна додати сметанний або часниковий соус, а також прикрасити страву свіжою зеленню. Вдалим варіантом подачі є також поєднання з грінками або легкими крупами, такими як булгур чи кус-кус.

Цей рецепт дозволяє отримати ніжні курячі відбивні з насиченою начинкою та апетитною сирною скоринкою. Дотримання технології приготування забезпечує соковиту текстуру м’яса та гармонійний смак усіх компонентів.