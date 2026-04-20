Курка, яка зникає зі столу за хвилини: відбивні з грибами та сиром (відео)
Відбивні — це страва з м’яса, яке попередньо відбивають для надання ніжності та швидшого приготування.
Їх готують у різних варіаціях: від класичних панірованих до запечених із соусами та начинками, а зокрема існують навіть незвичні варіанти з сала. Сьогодні ми пропонуємо варіант курячих відбивних із грибами, шпинатом і сиром, який поєднує соковиту структуру м’яса з насиченою овочево-грибною начинкою. Для найкращого результату рекомендується обирати свіже куряче філе без надлишку води, гриби з щільною текстурою та якісний сир, який добре плавиться, адже саме він формує апетитну скоринку. Важливо не пересушувати філе під час обсмаження, оскільки воно додатково запікається в духовці та має залишатися соковитим усередині. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsukatnata".
Як приготувати відбивні з з грибами та сиром
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт.;
- гриби — 200 г;
- шпинат — жменя;
- помідор — 1 шт.;
- сир твердий — 80–100 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- олія — для смаження;
Спосіб приготування:
- Розрізати куряче філе вздовж та злегка відбити до рівномірної товщини, після чого посолити та поперчити.
- Обсмажити гриби на сковороді до випаровування вологи, додати шпинат і коротко прогріти до зменшення об’єму.
- Додати нарізаний помідор і майонез, перемішати та зняти з вогню.
- Обваляти куряче філе в яйці, потім у борошні та обсмажити з двох сторін до легкої золотистої скоринки.
- Викласти обсмажене філе у форму для запікання, зверху рівномірно розподілити грибно-овочеву начинку.
- Посипати тертим сиром і запікати в розігрітій духовці при 180°C 10–15 хвилин до утворення сирної скоринки.
Як і з чим подавати
Курячі відбивні найкраще подавати гарячими одразу після запікання, коли сир залишається тягучим, а м’ясо максимально соковитим. Як гарнір добре підходять картопляне пюре, запечені овочі або легкий овочевий салат, який врівноважує насиченість страви. Для більш виразного смаку можна додати сметанний або часниковий соус, а також прикрасити страву свіжою зеленню. Вдалим варіантом подачі є також поєднання з грінками або легкими крупами, такими як булгур чи кус-кус.
Цей рецепт дозволяє отримати ніжні курячі відбивні з насиченою начинкою та апетитною сирною скоринкою. Дотримання технології приготування забезпечує соковиту текстуру м’яса та гармонійний смак усіх компонентів.