Сырный суп, который захочется повторить: как его приготовить с сочными фрикадельками (видео)

Первые блюда могут быть очень разными – от классического ароматного борща до легких овощных или кремовых супов. Они создают основу домашнего меню и часто ассоциируются с теплом и сытостью. Отдельную нишу занимают сырные супы, отличающиеся нежной текстурой и мягким, насыщенным вкусом. Сегодня мы предлагаем вариант сырного супа с фрикадельками – простой, но очень удачной комбинации, которая хорошо подходит для ежедневного обеда.

Для такого супа важно выбирать качественный плавленый сыр – он должен хорошо плавиться без комочков и давать кремовую консистенцию. Фарш лучше использовать свежий с небольшим содержанием жира, чтобы фрикадельки оставались сочными, но не распадались. Типичная ошибка – добавлять сыр слишком рано или в кипящую воду, из-за чего он может свернуться, поэтому его следует вводить в конце приготовления. По желанию часть грибов можно заменить другими овощами или добавить немного сливок для более нежного вкуса. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "pns_anastasia".

Как приготовить сырный суп с фрикадельками

Ингредиенты:

лук – 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

грибы — 200-250 г;

картофель — 6-7 шт.;

вода — 3-4 л;

плавленый сыр — 200 г;

фарш — 300 г;

панировочные сухари — 2 ст. л;

лук — 1/2 шт.;

паприка – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

зелень – по вкусу;

растительное масло – 2 ст. л;

Способ приготовления:

Очистить лук, морковь, грибы и картофель. Нарезать лук мелким кубиком, морковь натереть, грибы порезать ломтиками. Разогреть масло в кастрюле с толстым дном, добавить лук и тушить до прозрачности. Добавить морковь и готовить 3–4 минуты, после чего добавить грибы и тушить до испарения влаги. Нарезать картофель кубиком, добавить в загар, залить водой и варить до почти полной готовности картофеля. Смешать фарш с панировочными сухарями, натертым луком, специями, солью и перцем. Сформировать маленькие фрикадельки. Добавить фрикадельку в суп и варить до готовности. Добавить плавленый сыр кусочками или натертым, перемешать до полного растворения, приправить по вкусу и довести до готовности.

Как и с чем подавать

Сырный суп с фрикадельками лучше всего подавать горячим, только что приготовленным. Его можно дополнить свежей зеленью, хрустящими гренками или подсушенным хлебом. Для насыщеннейшего вкуса хорошо подойдет чесночная заправка или легкий соус на основе сметаны. Такой суп гармонично сочетается с простыми овощными салатами и подходит как для обеда, так и ужина.