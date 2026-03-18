Ідеально соковита курка: секрет, який знають не всі (відео)

Готується просто — виходить смачно

З курки можна приготувати безліч страв, зокрема соковиту курку у вершково-грибному соусі, ніжні відбивні чи ароматні запіканки. Але сьогодні ми пропонуємо простий і перевірений спосіб приготування соковитого курячого філе з насиченим соєво-медовим соусом, який не потребує складних технік. Важливо обирати свіже філе світло-рожевого кольору без зайвої вологи, а також якісний соєвий соус без різкого запаху — саме він формує глибину смаку. Типова помилка — пересушити м’ясо або пересолити його, не врахувавши солоність соусу, тому варто додавати сіль дуже помірно та контролювати час термічної обробки. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати соковите куряче філе

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.;

борошно – 3-4 ст. л.;

олія – для смаження;

часник – 3-4 зубчики;

соєвий соус – 150 мл;

вода – 50 мл;

яблучний оцет – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль – 0,5 ч. л. (за потреби).

Спосіб приготування:

Нарізати куряче філе та злегка відбити до рівномірної товщини. Злегка посолити м’ясо, обваляти в борошні та обсмажити на розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох боків. Вийняти філе, у тій самій сковорідці з’єднати подрібнений часник, соєвий соус, воду, оцет і мед, довести до кипіння на малому вогні. Повернути курку в соус і тушкувати 5-10 хвилин до загустіння та легкої карамелізації. За потреби додати кукурудзяний крохмаль, щоб досягти бажаної консистенції соусу.

Як і з чим подавати

Страву найкраще подавати гарячою, щедро поливши соусом. Вдалим гарніром стане відварений рис, картопляне пюре або локшина, які добре вбирають соус. Для свіжості можна додати зелень, кунжут або легкий овочевий салат. Також курка чудово поєднується з тушкованими овочами або запеченим броколі.

Цей рецепт легко адаптувати: мед можна замінити цукром або кленовим сиропом, а частину соєвого соусу — апельсиновим соком для більш м’якого смаку. Дотримання простих нюансів дозволяє отримати соковите, ароматне м’ясо без зайвих зусиль, яке вдало урізноманітнить як повсякденне, так і святкове меню.