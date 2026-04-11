Замочіть на ніч курку — і вона буде нереально соковитою: кухар поділився крутим лайфхаком для запікання (відео)

Курка виходить дуже соковитою

Запечена птиця — це чудова основна страва до святкового столу або навіть для звичайної сімейної вечері. Ми розповідали, як запекти цілу качку. Тепер ділимось рецептом особливо соковитої курки.

Рецептом неймовірно ніжного м’яса у своєму відео поділився шеф-кухар та кулінарний блогер Андрій Клюс. За його словами, секрет у тому, щоб перед запіканням замочити курку на ніч у сольовому розчині. Важливо використовувати бройлерну курку, оскільки домашня готується за іншим принципом.

Інгредієнти:

курка

60 г солі на кожен літр води

суміш спецій для м'яса та птиці

часникова сіль – до смаку

цілий лимон – 1 шт.

олія

Спосіб приготування:

Ретельно промийте курку ззовні та всередині. Замочіть курку в сольовому розчині на ніч. Це зробить м'ясо більш соковитим та ніжним. Для приготування розчину на кожен літр води беремо 60 г солі. Курка повинна повністю бути покритою водою. Зранку дістаньте курку з розчину та обсушіть паперовими рушниками. Натріть курку ззовні та всередині сумішшю спецій та часниковою сіллю. Покладіть цілий лимон всередину курки. Це додасть аромату та свіжості. Розігрійте духовку до 150 градусів. Змастіть курку олією. Покладіть її на деко або у форму для запікання. Запікайте трохи більше 1 години при температурі 150 градусів. Після цього підвищіть температуру до 180-200 градусів та запікайте ще 10 хвилин до апетитної золотистої скоринки. Час запікання може варіюватися залежно від розміру курки та вашої духовки. Перевірте готовність курки, проколовши її в найтовщому місці (наприклад, стегно). Сік, що виділяється, повинен бути прозорим.

Курка вийде дуже ніжною та соковитою, м'ясо буде просто танути в роті завдяки сольовому розчину.