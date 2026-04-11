Замочіть на ніч курку — і вона буде нереально соковитою: кухар поділився крутим лайфхаком для запікання (відео)
Курка виходить дуже соковитою
Запечена птиця — це чудова основна страва до святкового столу або навіть для звичайної сімейної вечері. Ми розповідали, як запекти цілу качку. Тепер ділимось рецептом особливо соковитої курки.
Рецептом неймовірно ніжного м’яса у своєму відео поділився шеф-кухар та кулінарний блогер Андрій Клюс. За його словами, секрет у тому, щоб перед запіканням замочити курку на ніч у сольовому розчині. Важливо використовувати бройлерну курку, оскільки домашня готується за іншим принципом.
Інгредієнти:
- курка
- 60 г солі на кожен літр води
- суміш спецій для м'яса та птиці
- часникова сіль – до смаку
- цілий лимон – 1 шт.
- олія
Спосіб приготування:
- Ретельно промийте курку ззовні та всередині. Замочіть курку в сольовому розчині на ніч. Це зробить м'ясо більш соковитим та ніжним.
- Для приготування розчину на кожен літр води беремо 60 г солі. Курка повинна повністю бути покритою водою.
- Зранку дістаньте курку з розчину та обсушіть паперовими рушниками. Натріть курку ззовні та всередині сумішшю спецій та часниковою сіллю.
- Покладіть цілий лимон всередину курки. Це додасть аромату та свіжості. Розігрійте духовку до 150 градусів.
- Змастіть курку олією. Покладіть її на деко або у форму для запікання. Запікайте трохи більше 1 години при температурі 150 градусів.
- Після цього підвищіть температуру до 180-200 градусів та запікайте ще 10 хвилин до апетитної золотистої скоринки. Час запікання може варіюватися залежно від розміру курки та вашої духовки. Перевірте готовність курки, проколовши її в найтовщому місці (наприклад, стегно). Сік, що виділяється, повинен бути прозорим.
Курка вийде дуже ніжною та соковитою, м’ясо буде просто танути в роті завдяки сольовому розчину. Також ми розповідали, як приготувати вдома згущене молоко.