Домашняя курица как из фастфуда: хрустящая корочка и нежный соус (видео)

Курица – это универсальный продукт, широко используемый в кулинарии благодаря своей нежной текстуре и способности сочетаться с разными специями и соусами.

Из нее можно приготовить как классические блюда, например, отбивные с грибами и сыром, так и современные вариации в панировке или соусах. А сегодня мы предлагаем вариант сочных куриных кусочков в хрустящей корочке с ароматным медово-соевым соусом. Важно выбирать свежее куриное филе без лишней влаги и прожилок, ведь это влияет на текстуру после жарки, а также не перегружать панировку специями, чтобы сохранить баланс вкуса и легкую хрусткость. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "lypovva_g".

Как приготовить курицу в хрустящем кляре

Ингредиенты:

куриное филе — 700 г;

мука — 200 г;

яйца — 2 шт;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

копченая паприка – по вкусу;

сухой чеснок – по вкусу;

вода — 200 мл;

масло для жарки — при необходимости;

зеленый лук – по вкусу;

кунжут – по вкусу;

Для сухой панировки:

мука — 300 г;

специи к курице – по вкусу;

Для соуса:

чеснок — 3 зубчика;

мед — 90 г;

кетчуп — 150 г;

соевый соус — 2 ст. л.;

Способ приготовления:

Нарезать куриное филе средними кубиками. Приготовить кляр, смешав яйца, воду, муку, соль, перец, копченую паприку и сухой чеснок к однородной консистенции. Обвалять курицу в кляре и оставить на несколько минут для лучшей пропитки. Смешать муку со специями для сухой панировки и подготовить смесь. Обвалять кусочки курицы в сухой панировке, плотно прижимая слой. Разогреть масло и обжарить курицу порциями до золотистой хрустящей корочки. Выложить готовую курицу на бумажные полотенца для удаления лишнего жира. Для соуса слегка обжарить измельченный чеснок, добавить кетчуп, мед и соевый соус и прогреть до загустения. Добавить курицу в соус и тщательно перемешать до равномерного покрытия. Посыпать кунжутом и зеленым луком.

Как и с чем подавать

Блюдо лучше подавать сразу после приготовления, когда хранится хрустящая текстура и насыщенный аромат соуса. Идеальным гарниром является рис, который хорошо впитывает соус и делает вкус более сбалансированным. Также можно подать с лапшой, картофельным пюре или запеченными овощами, что придаст блюду разнообразие. Для свежести вкуса уместно добавить легкий овощной салат или маринованные овощи. Декор из кунжута и зеленого лука подчеркивает аппетитный вид и придает завершенность подачи.

Это блюдо сочетает хрустящую текстуру, сочность курицы и насыщенный сладко-соленый соус, что делает его универсальным как для ежедневного меню, так и для особых случаев. Удачное соблюдение технологии панировки и правильного баланса соуса обеспечивают гармоничный вкус и стабильный результат при приготовлении.