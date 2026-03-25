Ідея для святкового столу: салат "Добра теща", який подобається всім без винятку (відео)

Наталя Граковська
Святковий салат з куркою, грибами та ароматною заправкою
Святковий салат з куркою, грибами та ароматною заправкою. Фото скриншот Youtube

Ніжна курка, ароматні гриби та соковиті овочі створюють ідеальне поєднання

На святковий стіл зазвичай прийнято готувати дуже ситні страви, в яких поєднуються м’ясо, гриби, різноманітні овочі та соуси. Салат "Добра теща" якраз підійде для такого випадку.

У цій страві гармонійно поєднуються ніжне куряче філе, ароматні гриби та соковиті овочі, а заправка — легка, але насичена. Салат виходить не тільки ситним, а й досить свіжим на смак. Рецептом із нами поділилися на YouTube-каналі "Віка-Прості Рецепти".

Інгредієнти

  • Куряче філе (відварене) — 300 г
  • Печериці — 250 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Яйця курячі — 3-4 шт.
  • Огірок свіжий – 2 шт. середнього розміру
  • Кукурудза консервована — 150-200 г
  • Зелена цибуля — невеликий пучок для декору
  • Рослинна олія — для пасерування.

Для заправки:

  • Сметана — 4 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Часник – 2 зубчики (пропустити через прес).
  • Лимонний сік — 1 ст. л.
  • Сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте печериці пластинками та обсмажте на сухій сковороді, поки не вийде вся зайва рідина. Цибулю та моркву обсмажуйте окремо до м'якості.
  2. Змішайте сметану, майонез, часник і спеції для соусу, а також додайте сік лимона.
  3. Збираємо салат на блюді. Першим шаром викладаємо нарізане кубиками філе + сітка соусу. Далі — обсмажені гриби, а зверху — цибуля з морквою. Третій шар — нарізані невеликим кубиком яйця + соус. Далі викладаємо нарізаний дрібним кубиком огірок, политий соком лимона, зверху — кукурудзу і покриваємо салат соусом. Готову страву посипаємо зеленою цибулею.
