Ідея для святкового столу: салат "Добра теща", який подобається всім без винятку (відео)
Ніжна курка, ароматні гриби та соковиті овочі створюють ідеальне поєднання
На святковий стіл зазвичай прийнято готувати дуже ситні страви, в яких поєднуються м’ясо, гриби, різноманітні овочі та соуси. Салат "Добра теща" якраз підійде для такого випадку.
У цій страві гармонійно поєднуються ніжне куряче філе, ароматні гриби та соковиті овочі, а заправка — легка, але насичена. Салат виходить не тільки ситним, а й досить свіжим на смак. Рецептом із нами поділилися на YouTube-каналі "Віка-Прості Рецепти".
Інгредієнти
- Куряче філе (відварене) — 300 г
- Печериці — 250 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Яйця курячі — 3-4 шт.
- Огірок свіжий – 2 шт. середнього розміру
- Кукурудза консервована — 150-200 г
- Зелена цибуля — невеликий пучок для декору
- Рослинна олія — для пасерування.
Для заправки:
- Сметана — 4 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Часник – 2 зубчики (пропустити через прес).
- Лимонний сік — 1 ст. л.
- Сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Наріжте печериці пластинками та обсмажте на сухій сковороді, поки не вийде вся зайва рідина. Цибулю та моркву обсмажуйте окремо до м'якості.
- Змішайте сметану, майонез, часник і спеції для соусу, а також додайте сік лимона.
- Збираємо салат на блюді. Першим шаром викладаємо нарізане кубиками філе + сітка соусу. Далі — обсмажені гриби, а зверху — цибуля з морквою. Третій шар — нарізані невеликим кубиком яйця + соус. Далі викладаємо нарізаний дрібним кубиком огірок, политий соком лимона, зверху — кукурудзу і покриваємо салат соусом. Готову страву посипаємо зеленою цибулею.