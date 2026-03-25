Ідея для святкового столу: салат "Добра теща", який подобається всім без винятку (відео)

Ніжна курка, ароматні гриби та соковиті овочі створюють ідеальне поєднання

На святковий стіл зазвичай прийнято готувати дуже ситні страви, в яких поєднуються м’ясо, гриби, різноманітні овочі та соуси. Салат "Добра теща" якраз підійде для такого випадку.

У цій страві гармонійно поєднуються ніжне куряче філе, ароматні гриби та соковиті овочі, а заправка — легка, але насичена. Салат виходить не тільки ситним, а й досить свіжим на смак. Рецептом із нами поділилися на YouTube-каналі "Віка-Прості Рецепти".

Інгредієнти

Куряче філе (відварене) — 300 г

Печериці — 250 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Морква – 1 шт.

Яйця курячі — 3-4 шт.

Огірок свіжий – 2 шт. середнього розміру

Кукурудза консервована — 150-200 г

Зелена цибуля — невеликий пучок для декору

Рослинна олія — для пасерування.

Для заправки:

Сметана — 4 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Часник – 2 зубчики (пропустити через прес).

Лимонний сік — 1 ст. л.

Сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування: