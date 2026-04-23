Деруны по-американски: как приготовить золотистые хешбрауны (видео)
Правильно приготовленный хешбраун должен быть хрустящим снаружи и мягким внутри
Хешбраун — это блюдо из натертого картофеля, который формируют в небольшие котлетки или плоские лепешки и обжаривают до золотистой корочки. Простыми словами, это нечто среднее между дерунами и картофельными оладками, но с более выраженной хрустящей корочкой. В США их часто подают на завтрак вместе с яйцами, беконом или овощами. Благодаря предварительному отвариванию картофеля, как в этом рецепте, хешбрауны получаются особенно нежными внутри и хорошо держат форму во время жарки.
Своим способом приготовления хешбраунов поделилась фудблогерка Виктория Кабанец в Instagram.
Ингредиенты:
- 5 больших картофелин
- 1 яйцо
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- Соль – по вкусу
- 1 ст. л. чесночного порошка
- 1 ч. л. черного перца
- 1 ч. л. копченой паприки
- 1 ч. л. томатных хлопьев
- Свежетертый пармезан – по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Очистите картофель, хорошо промойте и отварите в подсоленной воде примерно 10 минут. Он должен остаться немного твердым внутри. Дайте ему полностью остыть, после чего натрите на терке.
- К натертому картофелю добавьте яйцо, крахмал, соль, черный перец, чесночный порошок, паприку, томатные хлопья и немного свежетертого пармезана. Хорошо перемешайте до однородной массы. Если смесь кажется слишком влажной, можно добавить еще немного крахмала.
- Сформируйте небольшие овальные котлетки. Выложите их на доску или тарелку и поставьте в морозильник минимум на час. Этот шаг иногда игнорируют, но именно он помогает хешбраунам не разваливаться во время жарки.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте хешбрауны на среднем огне примерно по 4 минуты с каждой стороны до румяной, хрустящей корочки. Не переворачивайте их слишком часто — дайте корочке сформироваться.
Как подавать
Подавайте хешбрауны горячими, сразу со сковороды. Их можно подавать вместе с яйцами пашот, свежими овощами, слабосоленым лососем или беконом. Также к ним подходят простые соусы — сметанный, йогуртовый или томатный. Для более насыщенного вкуса можно посыпать сверху еще немного пармезана или добавить зелень.