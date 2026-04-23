Деруны по-американски: как приготовить золотистые хешбрауны (видео)

Правильно приготовленный хешбраун должен быть хрустящим снаружи и мягким внутри

Хешбраун — это блюдо из натертого картофеля, который формируют в небольшие котлетки или плоские лепешки и обжаривают до золотистой корочки. Простыми словами, это нечто среднее между дерунами и картофельными оладками, но с более выраженной хрустящей корочкой. В США их часто подают на завтрак вместе с яйцами, беконом или овощами. Благодаря предварительному отвариванию картофеля, как в этом рецепте, хешбрауны получаются особенно нежными внутри и хорошо держат форму во время жарки.

Своим способом приготовления хешбраунов поделилась фудблогерка Виктория Кабанец в Instagram.

Ингредиенты:

5 больших картофелин

1 яйцо

2 ст. л. кукурузного крахмала

Соль – по вкусу

1 ст. л. чесночного порошка

1 ч. л. черного перца

1 ч. л. копченой паприки

1 ч. л. томатных хлопьев

Свежетертый пармезан – по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Очистите картофель, хорошо промойте и отварите в подсоленной воде примерно 10 минут. Он должен остаться немного твердым внутри. Дайте ему полностью остыть, после чего натрите на терке. К натертому картофелю добавьте яйцо, крахмал, соль, черный перец, чесночный порошок, паприку, томатные хлопья и немного свежетертого пармезана. Хорошо перемешайте до однородной массы. Если смесь кажется слишком влажной, можно добавить еще немного крахмала. Сформируйте небольшие овальные котлетки. Выложите их на доску или тарелку и поставьте в морозильник минимум на час. Этот шаг иногда игнорируют, но именно он помогает хешбраунам не разваливаться во время жарки. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте хешбрауны на среднем огне примерно по 4 минуты с каждой стороны до румяной, хрустящей корочки. Не переворачивайте их слишком часто — дайте корочке сформироваться.

Как подавать

Подавайте хешбрауны горячими, сразу со сковороды. Их можно подавать вместе с яйцами пашот, свежими овощами, слабосоленым лососем или беконом. Также к ним подходят простые соусы — сметанный, йогуртовый или томатный. Для более насыщенного вкуса можно посыпать сверху еще немного пармезана или добавить зелень.