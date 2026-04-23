Пряный салат из капусты: неожиданный вкус из самых простых ингредиентов (видео)

Капустный салат с ароматной заправкой из чеснока и паприки готовится за 20 минут

Из капусты можно приготовить множество разнообразных блюд. Ее тушат, квасят, добавляют в борщ. Не менее вкусными получаются и салаты из капусты. Этот рецепт салата родом из испанской и марокканской кухонь. Вместо майонеза капуста смешивается с теплой ароматной заправкой на масле. Капуста получается мягкой и ароматной.

Как приготовить пряный салат из капусты, показали на YouTube-канале Spain on a Fork.

Ингредиенты:

1 небольшой кочан капусты (примерно 1 кг)

60 мл оливкового масла

8 зубчиков чеснока

1,5 чайные ложки молотой сладкой паприки

1 столовая ложка винного уксуса

0,5 чайной ложки молотого тмина

морская соль

молотый черный перец

свежая петрушка

Способ приготовления

Капусту тонко нашинкуйте ножом или с помощью терки. Переложите в большую миску, добавьте примерно чайную ложку морской соли и хорошо помните руками в течение 2–3 минут. Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжаривайте чеснок на среднем огне 1–2 минуты, пока он не станет золотистым. Следите, чтобы чеснок не подгорел, иначе заправка будет горчить. Снимите сковороду с огня и сразу добавьте в горячее масло сладкую паприку, молотый тмин и винный уксус. Перемешивайте смесь в течение примерно 30 секунд, чтобы специи раскрыли аромат, но не перегрелись. Приправьте солью и черным перцем. Пока заправка еще теплая, сразу же вылейте ее на подготовленную капусту. Тщательно перемешайте. В конце добавьте мелко нарезанную свежую петрушку и еще раз аккуратно перемешайте.

Салат можно подавать сразу, но лучше убрать его в холодильник хотя бы на 30 минут. За это время вкус станет более гармоничным.