Пряный салат из капусты: неожиданный вкус из самых простых ингредиентов (видео)
Капустный салат с ароматной заправкой из чеснока и паприки готовится за 20 минут
Из капусты можно приготовить множество разнообразных блюд. Ее тушат, квасят, добавляют в борщ. Не менее вкусными получаются и салаты из капусты. Этот рецепт салата родом из испанской и марокканской кухонь. Вместо майонеза капуста смешивается с теплой ароматной заправкой на масле. Капуста получается мягкой и ароматной.
Как приготовить пряный салат из капусты, показали на YouTube-канале Spain on a Fork.
Ингредиенты:
- 1 небольшой кочан капусты (примерно 1 кг)
- 60 мл оливкового масла
- 8 зубчиков чеснока
- 1,5 чайные ложки молотой сладкой паприки
- 1 столовая ложка винного уксуса
- 0,5 чайной ложки молотого тмина
- морская соль
- молотый черный перец
- свежая петрушка
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинкуйте ножом или с помощью терки. Переложите в большую миску, добавьте примерно чайную ложку морской соли и хорошо помните руками в течение 2–3 минут.
- Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжаривайте чеснок на среднем огне 1–2 минуты, пока он не станет золотистым. Следите, чтобы чеснок не подгорел, иначе заправка будет горчить.
- Снимите сковороду с огня и сразу добавьте в горячее масло сладкую паприку, молотый тмин и винный уксус. Перемешивайте смесь в течение примерно 30 секунд, чтобы специи раскрыли аромат, но не перегрелись. Приправьте солью и черным перцем.
- Пока заправка еще теплая, сразу же вылейте ее на подготовленную капусту. Тщательно перемешайте. В конце добавьте мелко нарезанную свежую петрушку и еще раз аккуратно перемешайте.
Салат можно подавать сразу, но лучше убрать его в холодильник хотя бы на 30 минут. За это время вкус станет более гармоничным.