Не салатом единым: как приготовить закуску "Цезарь" (видео)

"Цезарем" обычно называют классический салат с курицей, сухариками и соусом на основе анчоусов, однако в современной кухне появилось немало его интерпретаций, в частности, тарталетки а-ля "Цезарь" или сэндвичи с теми же вкусами. Но сегодня мы предлагаем вариант для быстрого перекуса – сэндвич с мини-багетом, который удобно брать с собой на прогулку, пикник или в путь. Важно выбирать качественный багет с плотной, но не слишком сухой текстурой, а куриное филе – свежее, без излишка воды, чтобы после запекания оно оставалось сочным. Соус лучше готовить непосредственно перед подачей, чтобы он не терял густоту и не размачивал хлеб. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".

В классической интерпретации "Цезаря" ключевую роль играет баланс между соусом, белком и свежими овощами, поэтому важно не перегружать сэндвич лишними ингредиентами. Курицу можно заменить на индейку или даже запеченный тофу для более легкой или вегетарианской версии. Добавление пармезана придает выразительность вкусу, но при необходимости его можно заменить другим сыром с выдержанным профилем. Листья салата лучше использовать плотные — ромен или айсберг, чтобы они сохраняли хрусткость даже после контакта с соусом.

Как приготовить закуску "Цезарь"

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г;

мини-багет – 1 шт.;

помидоры черри — 6-8 шт.;

яйца — 2 шт.;

листья салата – 4–6 листьев;

пармезан — 30 г;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Соус:

майонез – 2 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

американская горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Приправить куриное филе специями и запечь до готовности. Отварить яйца и порезать их кружочками. Разрезать пополам мини-багет и по желанию поджарить на оливковом масле до легкой корочки. Смешать ингредиенты для соуса до однородной консистенции. Смазать обе половины багета подготовленным соусом. Выложить листья салата, запеченное куриное филе, яйца и помидоры черри. Посыпать тертым пармезаном. Накрыть второй половиной багета и собрать сэндвич плотно.

Как и с чем подавать

Сэндвич лучше всего подходит сразу после приготовления, когда хлеб сохраняет хрусткость, а ингредиенты остаются свежими. Для подачи можно разрезать пополам по диагонали и подать с легким овощным салатом или картофелем фри. В качестве дополнительного соуса хорошо подойдет йогуртовый или чесночный дип. Для более внятной подачи сэндвич можно завернуть в пергамент и перевязать шпагатом, что удобно для пикников или перекуса в дороге. Готовый вариант сочетает в себе классические вкусы "Цезаря" в удобном формате быстрого блюда, не требующего сложной сервировки.