Салат "Капризная дама": неожиданное сочетание, которое приятно удивит (видео)

Наталья Граковская
Салат с курицей и курагой
Салат с курицей и курагой. Фото Скриншот YouTube

Оригинально, просто и очень вкусно

Салат с курицей — простой способ дополнить повседневное меню вкусным и сытным блюдом. Мы рассказывали, как приготовить закуску с курицей, изюмом и хреном, а теперь предлагаем еще один рецепт — салат "Капризная дама". Особенным его делает добавление кураги, которая придает блюду легкую сладость.

Как приготовить салат с курицей и курагой, показали на YouTube-канале ВІКА — простые рецепты.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Курага — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Укроп — небольшой пучок
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Для маринада:

  • Уксус яблочный — 3–4 ст. л.
  • Вода — около 100 мл
  • Соль — щепотка

Способ приготовления

  1. Лук нарежьте тонкими перьями и замаринуйте в смеси воды, соли и яблочного уксуса примерно на 15–20 минут.
  2. Куриное филе заранее отварите в подсоленной воде. Чтобы мясо получилось сочным, оставьте его остывать прямо в бульоне, а затем нарежьте аккуратными кубиками. Яйца сварите вкрутую и также нарежьте. Свежие огурцы нарежьте кубиками среднего размера. Курагу, если она плотная, залейте тёплой водой на 10 минут, затем обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Укроп мелко порубите.
  3. Когда все ингредиенты готовы, соедините их в глубокой миске: курицу, яйца, огурцы, курагу, отжатый от маринада лук и укроп. Добавьте майонез по вкусу, слегка посолите и аккуратно перемешайте. По желанию майонез можно частично заменить сметаной — вкус станет мягче и легче.
