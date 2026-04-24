Салат "Капризная дама": неожиданное сочетание, которое приятно удивит (видео)

Оригинально, просто и очень вкусно

Салат с курицей — простой способ дополнить повседневное меню вкусным и сытным блюдом. Мы рассказывали, как приготовить закуску с курицей, изюмом и хреном, а теперь предлагаем еще один рецепт — салат "Капризная дама". Особенным его делает добавление кураги, которая придает блюду легкую сладость.

Как приготовить салат с курицей и курагой, показали на YouTube-канале ВІКА — простые рецепты.

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Огурцы свежие — 2 шт.

Курага — 100 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Укроп — небольшой пучок

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Для маринада:

Уксус яблочный — 3–4 ст. л.

Вода — около 100 мл

Соль — щепотка

Способ приготовления