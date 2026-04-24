Салат "Капризная дама": неожиданное сочетание, которое приятно удивит (видео)
Оригинально, просто и очень вкусно
Салат с курицей — простой способ дополнить повседневное меню вкусным и сытным блюдом. Мы рассказывали, как приготовить закуску с курицей, изюмом и хреном, а теперь предлагаем еще один рецепт — салат "Капризная дама". Особенным его делает добавление кураги, которая придает блюду легкую сладость.
Как приготовить салат с курицей и курагой, показали на YouTube-канале ВІКА — простые рецепты.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 300 г
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Курага — 100 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Укроп — небольшой пучок
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
Для маринада:
- Уксус яблочный — 3–4 ст. л.
- Вода — около 100 мл
- Соль — щепотка
Способ приготовления
- Лук нарежьте тонкими перьями и замаринуйте в смеси воды, соли и яблочного уксуса примерно на 15–20 минут.
- Куриное филе заранее отварите в подсоленной воде. Чтобы мясо получилось сочным, оставьте его остывать прямо в бульоне, а затем нарежьте аккуратными кубиками. Яйца сварите вкрутую и также нарежьте. Свежие огурцы нарежьте кубиками среднего размера. Курагу, если она плотная, залейте тёплой водой на 10 минут, затем обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Укроп мелко порубите.
- Когда все ингредиенты готовы, соедините их в глубокой миске: курицу, яйца, огурцы, курагу, отжатый от маринада лук и укроп. Добавьте майонез по вкусу, слегка посолите и аккуратно перемешайте. По желанию майонез можно частично заменить сметаной — вкус станет мягче и легче.