Всего 30 минут — и готово: рецепт куриных маффинов с овощами (видео)

Наталья Граковская
Куриные мафины. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простое в приготовлении и очень вкусное блюдо

Куриные маффины — это блюдо, которое сочетает в себе простоту приготовления и сбалансированный состав. Благодаря сочетанию нежного куриного мяса, яиц и сыра маффины получаются питательными, а овощи делают их более сочными. Это блюдо очень универсально. Маффины с курицей можно готовить на завтрак, для перекуса или легкого ужина. Их удобно брать с собой на работу или давать детям в школу. Кроме того, блюдо можно менять по своему вкусу, добавляя другие овощи или специи.

Рецептом поделился фудблогер Алекс Миль в Instagram. Из указанного количества ингредиентов выходит шесть мафинов.

Ингредиенты:

  • 250 г готовой куриной грудки (запеченной или отварной)
  • 5 яиц
  • 160 г помидоров черри
  • 40 г зеленого лука
  • 75 г моцареллы
  • соль, черный перец, паприка, перец чили – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками. Помидоры черри также нарежьте кубиками. В глубокой миске взбейте яйца до однородности, добавьте измельченный зеленый лук, натертую моцареллу и специи. Массу хорошо перемешайте, но не взбивайте слишком интенсивно.
  2. Формы для маффинов слегка смажьте маслом или используйте бумажные вкладыши. На дно каждой формы выложите курицу, сверху — помидоры, после чего залейте яично-сырной смесью. Старайтесь не заполнять формы до самого края, так как во время запекания масса немного поднимется.
  3. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 25–30 минут до румяной корочки.
  4. После выпекания дайте маффинам немного остыть — так они будут лучше держать форму и не станут распадаться при извлечении.

Как и с чем подавать

Куриные маффины хороши как в теплом, так и в холодном виде. Их можно подавать с легким овощным салатом, свежей зеленью или соусом на основе йогурта или сметаны.

