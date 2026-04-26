Всего 30 минут — и готово: рецепт куриных маффинов с овощами (видео)

Простое в приготовлении и очень вкусное блюдо

Куриные маффины — это блюдо, которое сочетает в себе простоту приготовления и сбалансированный состав. Благодаря сочетанию нежного куриного мяса, яиц и сыра маффины получаются питательными, а овощи делают их более сочными. Это блюдо очень универсально. Маффины с курицей можно готовить на завтрак, для перекуса или легкого ужина. Их удобно брать с собой на работу или давать детям в школу. Кроме того, блюдо можно менять по своему вкусу, добавляя другие овощи или специи.

Рецептом поделился фудблогер Алекс Миль в Instagram. Из указанного количества ингредиентов выходит шесть мафинов.

Ингредиенты:

250 г готовой куриной грудки (запеченной или отварной)

5 яиц

160 г помидоров черри

40 г зеленого лука

75 г моцареллы

соль, черный перец, паприка, перец чили – по вкусу

Способ приготовления

Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками. Помидоры черри также нарежьте кубиками. В глубокой миске взбейте яйца до однородности, добавьте измельченный зеленый лук, натертую моцареллу и специи. Массу хорошо перемешайте, но не взбивайте слишком интенсивно. Формы для маффинов слегка смажьте маслом или используйте бумажные вкладыши. На дно каждой формы выложите курицу, сверху — помидоры, после чего залейте яично-сырной смесью. Старайтесь не заполнять формы до самого края, так как во время запекания масса немного поднимется. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 25–30 минут до румяной корочки. После выпекания дайте маффинам немного остыть — так они будут лучше держать форму и не станут распадаться при извлечении.

Как и с чем подавать

Куриные маффины хороши как в теплом, так и в холодном виде. Их можно подавать с легким овощным салатом, свежей зеленью или соусом на основе йогурта или сметаны.