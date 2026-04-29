Пока селедка на скидке: быстрый и сытный салат за 10 минут (видео)

Слабосоленая сельдь в скандинавской гастрономической традиции часто используется как основа для легких, но питательных салатов с ярким балансом соленого, кислого и сладкого вкуса.

Сельдь следует выбирать с упругой текстурой и без излишней солености, ведь качественный продукт не требует дополнительного вымачивания. Зеленое яблоко лучше брать с выраженной кислинкой, чтобы оно уравновешивало жирность рыбы. Лук можно заменить шалотом или зеленым луком для более деликатного вкуса. Как более легкую альтернативу майонезу допускается использование смеси греческого йогурта с небольшим количеством горчицы. Для более сытной версии можно добавить отварной картофель или чуть-чуть свежего укропа. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить салат с сельдью

Ингредиенты:

яйца вареные – 4 шт.;

селедка слабосоленая норвежская Norsk Delikatesse — 200–250 г;

яблоко зеленое – 1 шт.;

лук небольшой – 1 шт.;

майонез – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать вареные яйца, сельдь, яблоко и лук одинаковыми небольшими кубиками или соломкой. Подготовить лук, при необходимости замочить его в холодной воде или маринаде для смягчения резкости вкуса. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске до равномерного распределения. Заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу, аккуратно перемешать до однородности.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать охлажденным в небольших порционных тарелках или на тостах из ржаного хлеба. Хорошо сочетается со свежей зеленью, маринованными огурцами или легкими овощными закусками. Для более праздничной подачи можно украсить веточками укропа, тонкими ломтиками яблока или кольцами красного лука. В качестве соусного дополнения подходит легкий йогуртовый соус или горчичная заправка.

Такой салат с сельдью сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкусовой баланс, характерный для скандинавских рыбных закусок. Это практичный вариант как для ежедневного меню, так и для праздничной легкой закуски.