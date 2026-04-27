Сытный салат без майонеза: неожиданное сочетание свинины и фасоли, которое стоит попробовать

Питательное и простое в приготовлении блюдо

Мясные салаты давно стали универсальными блюдами как для будней, так и для праздничного стола. Один из таких — салат со свининой и фасолью. В этом салате мясо сочетается со сладким перцем, маринованным луком и фасолью в томатном соусе. Поэтому он получается сытным и хорошо сбалансированным. Вместо майонеза салат из свинины заправляется легкой ароматной заправкой.

Рецептом в Instagram поделилась фудблогерка Виктория Кабанец.

Ингредиенты:

300 г отварной свинины

1 банка фасоли в томатном соусе

1 синяя луковица

1 сладкий перец

150 г грецких орехов

Пучок кинзы

Маринад для лука:

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ст. л. уксуса

Заправка:

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. винного уксуса

Соль по вкусу

Хмели-сунели

Этапы приготовления:

Лук нарежьте тонкими перьями, добавьте соль, сахар и уксус, перемешайте и оставьте на 10–15 минут. Благодаря маринованию уйдет горечь. Отварную свинину нарежьте соломкой. Сладкий перец нарежьте полосками, мелко порубите кинзу. Грецкие орехи слегка измельчите ножом. По желанию их можно слегка подсушить на сухой сковороде, чтобы усилить аромат. В большой миске смешайте свинину, фасоль вместе с соусом, перец, кинзу, орехи и маринованный лук. Добавьте оливковое масло, винный уксус, соль и хмели-сунели. Аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Дайте салату постоять 10–15 минут перед подачей — за это время вкусы соединятся, а заправка лучше раскроется.