Сытный салат без майонеза: неожиданное сочетание свинины и фасоли, которое стоит попробовать
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Питательное и простое в приготовлении блюдо
Мясные салаты давно стали универсальными блюдами как для будней, так и для праздничного стола. Один из таких — салат со свининой и фасолью. В этом салате мясо сочетается со сладким перцем, маринованным луком и фасолью в томатном соусе. Поэтому он получается сытным и хорошо сбалансированным. Вместо майонеза салат из свинины заправляется легкой ароматной заправкой.
Рецептом в Instagram поделилась фудблогерка Виктория Кабанец.
Ингредиенты:
- 300 г отварной свинины
- 1 банка фасоли в томатном соусе
- 1 синяя луковица
- 1 сладкий перец
- 150 г грецких орехов
- Пучок кинзы
Маринад для лука:
- 0,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. уксуса
Заправка:
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. винного уксуса
- Соль по вкусу
- Хмели-сунели
Этапы приготовления:
- Лук нарежьте тонкими перьями, добавьте соль, сахар и уксус, перемешайте и оставьте на 10–15 минут. Благодаря маринованию уйдет горечь.
- Отварную свинину нарежьте соломкой.
- Сладкий перец нарежьте полосками, мелко порубите кинзу. Грецкие орехи слегка измельчите ножом. По желанию их можно слегка подсушить на сухой сковороде, чтобы усилить аромат.
- В большой миске смешайте свинину, фасоль вместе с соусом, перец, кинзу, орехи и маринованный лук. Добавьте оливковое масло, винный уксус, соль и хмели-сунели. Аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
Дайте салату постоять 10–15 минут перед подачей — за это время вкусы соединятся, а заправка лучше раскроется.