Просто и вкусно: рецепт пирога из картофеля и яиц, который заменит ужин
Сытный ужин из простых продуктов
Вечером не всегда есть время и силы на приготовление сложных сытных блюд. В таком случае выручают простые рецепты из продуктов, которые есть в каждом холодильнике. Один из таких — картофельный пирог с яйцами и луком в духовке.
Чтобы пирог легко вышел из формы и не прилип, используйте простой лайфхак. Перед приготовлением намочите бумагу для выпечки под проточной водой, хорошо отожмите и выстелите ею форму. Влажная бумага становится мягкой и послушной — она идеально облегает края любой формы, не топорщится и не рвется. А после запекания пирог легко извлекается, и бумага снимается без усилий.
Ингредиенты:
- Картофель крупный — примерно 600-700 г
- Яйца — 5 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Зеленый лук — 1 пучок
- Растительное масло — 50 мл
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль
- Молотый черный перец
Этапы приготовления
- Очищенный картофель нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. Красный лук нарежьте тонкими полосками, зеленый лук мелко порубите.
- Разогрейте растительное масло на сковороде и выложите картофель. Обжаривайте его на среднем огне 10–14 минут, периодически помешивая, пока он не станет золотистым и почти мягким.
- Добавьте к картофелю красный лук, посолите и готовьте еще несколько минут. Лук должен стать мягким и слегка карамелизоваться.
- В отдельной миске взбейте яйца с солью и черным перцем. Добавьте зеленый лук и перемешайте.
- Подготовьте форму для выпечки диаметром 22–24 см. Выстелите форму смоченным в воде пергаментом и слегка смажьте оливковым маслом.
- Выложите картофель с луком в форму, равномерно распределите. Сверху залейте яичной смесью и аккуратно прижмите ложкой, чтобы яйца проникли между слоями.
- Выпекайте в заранее разогретой до 180°C духовке около 40 минут до румяной корочки. Готовому пирогу дайте немного остыть, затем аккуратно переверните его на тарелку, снимите бумагу и переложите на блюдо.