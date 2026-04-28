Пирожки без замеса теста: нежные, сытные и готовые всего за 15 минут (видео)

Идея для завтрака или быстрого перекуса

Пирожки для многих ассоциируются с домашним уютом и знакомым с детства вкусом. Но их приготовление по классическому рецепту требует немало времени на замес теста, расстойку и лепку.

Если же хочется чего-нибудь вкусного "здесь и сейчас", есть гораздо более простой вариант. Именно таким быстрым рецептом пирожков поделилась блогер valerikiry в TikTok. Такие пирожки получаются нежными, сытными и очень ароматными. Их можно успеть приготовить и утром на завтрак, и для быстрого перекуса в течение дня.

Как приготовить пирожки без замеса теста

Ингредиенты:

3 яйца

150 г творога

60 г твердого сыра

30 г муки

зелень (укроп, петрушка или по вкусу)

соль, перец и любимые специи

Способ приготовления:

Сначала отварите два яйца вкрутую, остудите их и мелко нарежьте. В миске соедините нарезанные яйца с сырым яйцом, добавьте творог и натертый сыр. Всыпьте муку, добавьте измельченную зелень, соль и специи. Хорошо размешайте массу до однородной консистенции. Если масса на пирожки получается слишком мягкой, добавьте еще немного муки или ложку манки, чтобы убрать лишнюю влагу. Из полученной смеси сформируйте небольшие пирожки или оладьи. Обжаривайте их на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.

Для разнообразия можно добавить в тесто мелко нарезанную ветчину, грибы или овощи. А если хотите более диетический вариант, попробуйте запечь пирожки в духовке при 180 °C примерно 15–20 минут.