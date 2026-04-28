Пирожки без замеса теста: нежные, сытные и готовые всего за 15 минут (видео)
Идея для завтрака или быстрого перекуса
Пирожки для многих ассоциируются с домашним уютом и знакомым с детства вкусом. Но их приготовление по классическому рецепту требует немало времени на замес теста, расстойку и лепку.
Если же хочется чего-нибудь вкусного "здесь и сейчас", есть гораздо более простой вариант. Именно таким быстрым рецептом пирожков поделилась блогер valerikiry в TikTok. Такие пирожки получаются нежными, сытными и очень ароматными. Их можно успеть приготовить и утром на завтрак, и для быстрого перекуса в течение дня.
Как приготовить пирожки без замеса теста
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 150 г творога
- 60 г твердого сыра
- 30 г муки
- зелень (укроп, петрушка или по вкусу)
- соль, перец и любимые специи
Способ приготовления:
- Сначала отварите два яйца вкрутую, остудите их и мелко нарежьте. В миске соедините нарезанные яйца с сырым яйцом, добавьте творог и натертый сыр.
- Всыпьте муку, добавьте измельченную зелень, соль и специи. Хорошо размешайте массу до однородной консистенции. Если масса на пирожки получается слишком мягкой, добавьте еще немного муки или ложку манки, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Из полученной смеси сформируйте небольшие пирожки или оладьи. Обжаривайте их на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.
Для разнообразия можно добавить в тесто мелко нарезанную ветчину, грибы или овощи. А если хотите более диетический вариант, попробуйте запечь пирожки в духовке при 180 °C примерно 15–20 минут.