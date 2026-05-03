Креветки по акции: сливочно-чесночная закуска, которая исчезает со стола первой (видео)

Креветки – это тот продукт, который легко превращает обычный ужин в ресторанное блюдо, даже если приготовление занимает всего несколько минут.

В сети "Сильпо" в рамках акции "Ценотижики" сейчас действует скидка на королевские сырые размороженные креветки 70/100 (100 г): с 30 апреля по 6 мая 2026 года во всех 115 магазинах их можно приобрести за 29,9 грн вместо 59,9 грн. Такое предложение позволяет без лишних трат добавить в рацион морепродукты ресторанного уровня. Благодаря нежной текстуре креветки прекрасно сочетаются со сливочными соусами и быстро готовятся, что делает их идеальными для простых домашних блюд.

Выбирая креветки, следует обращать внимание на их запах и состояние панциря – он должен быть без трещин и лишнего льда. Если продукт разморожен, его нужно готовить сразу, чтобы сохранить сочность. Важно не пережаривать креветки, ведь они быстро становятся "резиновыми". Для более насыщенного вкуса можно использовать сливки от 30%, а пармезан легко заменяется любым твердым выдержанным сыром. Добавление лимонного сока балансирует жирность соуса и подчеркивает морской вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valerikiry".

Как приготовить креветки в сливочно-чесночном соусе

Ингредиенты:

креветки королевские 70/100 — 300 г;

сливки 30% — 150 г;

пармезан — 40 г;

чеснок — 2 зубчика;

лимонный сок — ½ шт.;

оливковое масло — 1-2 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

итальянские травы – по вкусу.

Способ приготовления:

Разморозить креветки и очистить при необходимости. Замариновать креветки в оливковом масле, лимонном соке, соли, перце, сушеном чесноке и травах на 10–15 минут. Обжарить измельченный чеснок на оливковом масле до появления аромата. Добавить креветки и готовить 2–3 минуты с каждой стороны до изменения цвета. Влить сливки и довести до легкого загустения соуса. Добавить тертый пармезан и перемешать до однородности соуса.

Как и с чем подавать

Креветки в сливочно-чесночном соусе лучше всего подходят со свежим хрустящим хлебом или багетом, который удобно обмакивать в соус. Также их можно подавать с пастой, рисом или запеченными овощами. Для подачи следует добавить немного свежей зелени и несколько капель лимонного сока. Блюдо хорошо подходит как теплая закуска или легкий ужин.

Этот рецепт позволяет превратить акционный продукт в ресторанное блюдо в считанные минуты. Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению креветки остаются сочными, а соус – насыщенным и ароматным.