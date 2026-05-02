Делайте сразу двойную порцию: пикантная морковь по-корейски на каждый день (видео)

Морковь – один из самых распространенных овощей, который ценят за сладковатый вкус, сочность и универсальность в приготовлении блюд.

Ее добавляют к супам, салатам, запеканкам, а также часто используют в сочетании с луком для тушения рыбы, создавая нежное и ароматное основание. А сегодня мы предлагаем приготовить морковь по-корейски — популярную закуску с пикантным вкусом из корейской кухни, но приобрела особую популярность в восточноевропейской интерпретации. Для лучшего результата следует выбирать сочную, яркую морковь без горечи, не экономить на специях и правильно разогревать масло – именно горячее масло раскрывает аромат пряностей и формирует характерный вкус блюда.

Частая ошибка — слишком толстая нарезка моркови или недостаточное время для настаивания — именно тонкая соломка и несколько часов маринования обеспечивают правильную текстуру. По желанию можно варьировать остроту, добавлять паприку, чили или немного соевого соуса для более глубокого вкуса, а уксус заменить рисовым или лимонным соком. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить вкусную морковь по-корейски

Ингредиенты:

морковь – 1 кг;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ст. л.;

уксус яблочный – 2 ст. л.;

перец черный молотый – 1 ч. л.;

чеснок – 2 зубчика;

специи к корейской моркови – 20 г;

кунжут – 2–3 ст. л.;

масло – 100 мл;

Способ приготовления:

Очистить морковь и натереть на специальной терке длинной тонкой соломкой. Добавить соль и сахар, немного перемешать и оставить на 10–15 минут, чтобы морковь пустила сок. Добавить уксус, черный перец, специи и измельченный чеснок, перемешать. Разогреть масло до кипения и сразу влить его в морковь, тщательно перемешать. Добавить кунжут по желанию и снова перемешать. Накрыть и оставить в холодильнике настаиваться не менее 4 часов для раскрытия вкуса.

Как и с чем подавать

Морковь по-корейски подают охлажденной как самостоятельную закуску или как дополнение к мясным и рыбным блюдам. Она хорошо сочетается с отварным картофелем, рисом, шашлыком или запеченным мясом. Перед подачей можно посыпать кунжутом или свежей зеленью для более внятного вида и вкуса. Также ее часто используют в качестве ингредиента для салатов или начинки для лаваша.

Это простое, но выразительное блюдо, которое со временем становится только вкуснее, поэтому его удобно готовить впрок.