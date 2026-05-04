Поки мідії на акції: терміново приготуйте цей салат з томатами та яйцями (відео)

Мідії — це делікатесні морепродукти, які часто використовують у середземноморській кухні для салатів, пасти та легких закусок із яскравим морським смаком.

Особливо зручно, коли готові мідії в маринаді можна придбати в магазині, адже це значно економить час і спрощує приготування страв удома. А сьогодні ми пропонуємо легкий салат із мідіями, томатами та яйцями, який легко зібрати за лічені хвилини навіть у будній день. Під час вибору продукту варто звертати увагу на склад маринаду та свіжість упаковки — мідії повинні мати приємний аромат без різких сторонніх нот. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

У період з 30 квітня по 13 травня 2026 року в мережі NOVUS діє акційна пропозиція на мідії в розсолі Norven мідії в розсолі 170 г. Продукт доступний у 62 із 70 магазинів мережі, а акційна ціна знижена з 75,99 грн до 59,99 грн, що робить його зручним варіантом для швидких домашніх страв. Використання готових мідій дозволяє уникнути тривалої термічної обробки та зберегти стабільний смак салату. У подібних рецептах можна варіювати інгредієнти, додаючи авокадо, свіжі огірки або змінюючи заправку на більш легку лимонну емульсію.

Як приготувати салат з мідіями

Інгредієнти:

мікс салату — 100 г;

яйця варені — 2 шт;

помідори — 150 г;

червона цибуля — 1 шт;

мідії в розсолі Norven — 170 г;

Заправка:

оливкова олія — 2 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

зернова гірчиця — 2 ч. л.;

мед — 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування:

Відварити яйця до готовності, охолодити та очистити. Нарізати помідори, червону цибулю та варені яйця зручними шматочками. Викласти мікс салату у велику миску або салатницю. Додати підготовлені овочі, яйця та мідії в розсолі. Приготувати заправку, змішавши оливкову олію, соєвий соус, зернову гірчицю та мед до однорідної консистенції. Полити салат заправкою та обережно перемішати перед подачею.

Як і з чим подавати

Такий салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб зберегти свіжість овочів і текстуру мідій. Його можна викладати порційно або подавати у великій салатниці як легку закуску до основних страв. Для більш виразного смаку страву можна прикрасити зеленню, дольками лимона або додатковими краплями оливкової олії. Салат добре поєднується з хрустким багетом, грінками або як доповнення до риби чи пасти.

Салат із мідіями — це швидкий і збалансований варіант страви, який поєднує користь морепродуктів і свіжість овочів. Такий рецепт стане вдалим рішенням для легкого обіду або вечері без зайвих витрат часу.