Поки мідії на акції: терміново приготуйте цей салат з томатами та яйцями (відео)
Мідії — це делікатесні морепродукти, які часто використовують у середземноморській кухні для салатів, пасти та легких закусок із яскравим морським смаком.
Особливо зручно, коли готові мідії в маринаді можна придбати в магазині, адже це значно економить час і спрощує приготування страв удома. А сьогодні ми пропонуємо легкий салат із мідіями, томатами та яйцями, який легко зібрати за лічені хвилини навіть у будній день. Під час вибору продукту варто звертати увагу на склад маринаду та свіжість упаковки — мідії повинні мати приємний аромат без різких сторонніх нот. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".
У період з 30 квітня по 13 травня 2026 року в мережі NOVUS діє акційна пропозиція на мідії в розсолі Norven мідії в розсолі 170 г. Продукт доступний у 62 із 70 магазинів мережі, а акційна ціна знижена з 75,99 грн до 59,99 грн, що робить його зручним варіантом для швидких домашніх страв. Використання готових мідій дозволяє уникнути тривалої термічної обробки та зберегти стабільний смак салату. У подібних рецептах можна варіювати інгредієнти, додаючи авокадо, свіжі огірки або змінюючи заправку на більш легку лимонну емульсію.
Як приготувати салат з мідіями
Інгредієнти:
- мікс салату — 100 г;
- яйця варені — 2 шт;
- помідори — 150 г;
- червона цибуля — 1 шт;
- мідії в розсолі Norven — 170 г;
Заправка:
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- зернова гірчиця — 2 ч. л.;
- мед — 0,5 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Відварити яйця до готовності, охолодити та очистити.
- Нарізати помідори, червону цибулю та варені яйця зручними шматочками.
- Викласти мікс салату у велику миску або салатницю.
- Додати підготовлені овочі, яйця та мідії в розсолі.
- Приготувати заправку, змішавши оливкову олію, соєвий соус, зернову гірчицю та мед до однорідної консистенції.
- Полити салат заправкою та обережно перемішати перед подачею.
Як і з чим подавати
Такий салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб зберегти свіжість овочів і текстуру мідій. Його можна викладати порційно або подавати у великій салатниці як легку закуску до основних страв. Для більш виразного смаку страву можна прикрасити зеленню, дольками лимона або додатковими краплями оливкової олії. Салат добре поєднується з хрустким багетом, грінками або як доповнення до риби чи пасти.
Салат із мідіями — це швидкий і збалансований варіант страви, який поєднує користь морепродуктів і свіжість овочів. Такий рецепт стане вдалим рішенням для легкого обіду або вечері без зайвих витрат часу.