Як у найкращих ресторанах: готуємо мідії у мушлях в сирному соусі (відео)

Наталя Граковська
Мідії у мушлях під сирним соусом
Мідії у мушлях під сирним соусом. Фото Колаж "Телеграфу"

Приготування цієї вишуканої закуски займає не більше 15 хвилин

Мідії стали популярною та смачною закускою. Та все ж багато хто вагaється їх купувати, бо не впевнений, як правильно їх готувати. Якщо з очищеними морепродуктами все більш-менш зрозуміло, то як посмажити мідії у мушлях знають не всі.

Насправді процес приготування дуже простий. Це довела переможниця 14-го сезону українського проєкту "МастерШеф" Наталка Нікішина. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася рецептом мідій у мушлях, обсмажених у сирному соусі.

Інгредієнти:

  • мідії в мушлях
  • сир із пліснявою
  • цибулина 1 шт.
  • часник — 2 зубчики
  • біле сухе вино — 50 мл
  • чебрець, сіль, перець — до смаку
  • вершки 15% — 100–150 мл
  • оливкова олія — для смаження
  • петрушка — до смаку

Для цього рецепта найкраще брати великі мідії у мушлях сорт "Чілі" або "Гіганські". Використовуйте тільки сухе біле вино. Напівсолодке додасть непотрібну солодкість, яка переб’є смак морепродуктів.

Спосіб приготування

  1. Добре промийте мідії під холодною водою. Якщо є "борідки" (бісус), обов'язково видаліть їх ножем або просто вирвіть.
  2. Дрібно наріжте цибулю та часник та викладіть на сковорідку з розігрітою оливковою олією та невеликим шматочком вершкового масла.
  3. Влийте вино. Дайте йому покипіти 1-2 хвилини, щоб випарувався алкоголь.
  4. Додайте вершки та покришений руками сир. Постійно помішуйте, поки сир не розчиниться.
  5. Викладіть мідії у соус. Накрийте кришкою і прогрівайте 5–7 хвилин. За цей час мушлі мають повністю відкритися

Готові мідії викладіть на велику тарілку, посипте нарізаною петрушкою.

