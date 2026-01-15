Як у найкращих ресторанах: готуємо мідії у мушлях в сирному соусі (відео)

Приготування цієї вишуканої закуски займає не більше 15 хвилин

Мідії стали популярною та смачною закускою. Та все ж багато хто вагaється їх купувати, бо не впевнений, як правильно їх готувати. Якщо з очищеними морепродуктами все більш-менш зрозуміло, то як посмажити мідії у мушлях знають не всі.

Насправді процес приготування дуже простий. Це довела переможниця 14-го сезону українського проєкту "МастерШеф" Наталка Нікішина. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася рецептом мідій у мушлях, обсмажених у сирному соусі.

Інгредієнти:

мідії в мушлях

сир із пліснявою

цибулина 1 шт.

часник — 2 зубчики

біле сухе вино — 50 мл

чебрець, сіль, перець — до смаку

вершки 15% — 100–150 мл

оливкова олія — для смаження

петрушка — до смаку

Для цього рецепта найкраще брати великі мідії у мушлях сорт "Чілі" або "Гіганські". Використовуйте тільки сухе біле вино. Напівсолодке додасть непотрібну солодкість, яка переб’є смак морепродуктів.

Спосіб приготування

Добре промийте мідії під холодною водою. Якщо є "борідки" (бісус), обов'язково видаліть їх ножем або просто вирвіть. Дрібно наріжте цибулю та часник та викладіть на сковорідку з розігрітою оливковою олією та невеликим шматочком вершкового масла. Влийте вино. Дайте йому покипіти 1-2 хвилини, щоб випарувався алкоголь. Додайте вершки та покришений руками сир. Постійно помішуйте, поки сир не розчиниться. Викладіть мідії у соус. Накрийте кришкою і прогрівайте 5–7 хвилин. За цей час мушлі мають повністю відкритися

Готові мідії викладіть на велику тарілку, посипте нарізаною петрушкою.