Як у найкращих ресторанах: готуємо мідії у мушлях в сирному соусі (відео)
Приготування цієї вишуканої закуски займає не більше 15 хвилин
Мідії стали популярною та смачною закускою. Та все ж багато хто вагaється їх купувати, бо не впевнений, як правильно їх готувати. Якщо з очищеними морепродуктами все більш-менш зрозуміло, то як посмажити мідії у мушлях знають не всі.
Насправді процес приготування дуже простий. Це довела переможниця 14-го сезону українського проєкту "МастерШеф" Наталка Нікішина. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася рецептом мідій у мушлях, обсмажених у сирному соусі.
Інгредієнти:
- мідії в мушлях
- сир із пліснявою
- цибулина 1 шт.
- часник — 2 зубчики
- біле сухе вино — 50 мл
- чебрець, сіль, перець — до смаку
- вершки 15% — 100–150 мл
- оливкова олія — для смаження
- петрушка — до смаку
Для цього рецепта найкраще брати великі мідії у мушлях сорт "Чілі" або "Гіганські". Використовуйте тільки сухе біле вино. Напівсолодке додасть непотрібну солодкість, яка переб’є смак морепродуктів.
Спосіб приготування
- Добре промийте мідії під холодною водою. Якщо є "борідки" (бісус), обов'язково видаліть їх ножем або просто вирвіть.
- Дрібно наріжте цибулю та часник та викладіть на сковорідку з розігрітою оливковою олією та невеликим шматочком вершкового масла.
- Влийте вино. Дайте йому покипіти 1-2 хвилини, щоб випарувався алкоголь.
- Додайте вершки та покришений руками сир. Постійно помішуйте, поки сир не розчиниться.
- Викладіть мідії у соус. Накрийте кришкою і прогрівайте 5–7 хвилин. За цей час мушлі мають повністю відкритися
Готові мідії викладіть на велику тарілку, посипте нарізаною петрушкою.