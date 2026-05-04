Пока мидии на акции: срочно приготовьте этот салат с томатами и яйцами (видео)

Мидии – это деликатесные морепродукты, которые часто используют в средиземноморской кухне для салатов, пасты и легких закусок с ярким морским вкусом.

Особенно удобно, когда готовые мидии в маринаде можно приобрести в магазине, ведь это значительно экономит время и упрощает приготовление дома. Сегодня мы предлагаем легкий салат с мидиями, томатами и яйцами, который легко собрать за считанные минуты даже в будний день. При выборе продукта следует обращать внимание на состав маринада и свежесть упаковки – мидии должны иметь приятный аромат без резких посторонних нот. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

В период с 30 апреля по 13 мая 2026 года в сети NOVUS действует акционное предложение на мидии в рассоле Norven 170 г. Продукт доступен в 62 из 70 магазинов сети, а акционная цена снижена с 75,99 грн до 59,99 грн, что делает его еще более доступным. Использование готовых мидий позволяет избежать длительной термической обработки и сохранить стабильный вкус салата. В схожих рецептах можно варьировать ингредиенты, добавляя авокадо, свежие огурцы либо изменяя заправку на более легкую лимонную эмульсию.

Как приготовить салат с мидиями

Ингредиенты:

микс салата – 100 г;

яйца вареные – 2 шт;

помидоры — 150 г;

красный лук – 1 шт;

мидии в рассоле — 170 г;

Заправка:

оливковое масло – 2 ст. л.;

соевый соус – 1 ст. л.;

зерновая горчица – 2 ч. л.;

мед – 0,5 ч. л.;

Способ приготовления:

Отварить яйца до готовности, охладить и очистить. Нарезать помидоры, красный лук и вареные яйца удобными кусочками. Выложить микс салата в большую миску или салатницу. Добавить подготовленные овощи, яйца и мидии в рассоле. Приготовить заправку, смешав оливковое, соевый соус, зерновую горчицу и мед до однородной консистенции. Полить салат заправкой и аккуратно перемешать перед подачей.

Как и с чем подавать

Такой салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть овощей и текстуру мидий. Его можно выкладывать порционно или подавать в большой салатнице в качестве легкой закуски к основным блюдам. Для более яркого вкуса блюдо можно украсить зеленью, дольками лимона или дополнительной порцией оливкового масла. Салат хорошо сочетается с хрустящим багетом, гренками или как дополнение к рыбе или пасте.

Салат с мидиями – это быстрый и сбалансированный вариант блюда, сочетающий пользу морепродуктов и свежесть овощей. Такой рецепт станет удачным решением для легкого обеда или ужина без лишних трат времени.