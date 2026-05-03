Идеальная закуска для компании: как приготовить хрустящие чипсы из лаваша

Если нужна закуска на вечер, а на приготовление есть всего 15 минут – приготовьте чипсы с колбасой и сыром

Лаваш давно перестал быть исключительно оберткой для шаурмы. Из него делают пиццу, рулеты, слоеные запеканки. Также из лаваша можно приготовить чипсы. Это блюдо, в котором сочетаются простота, доступность и приятный вкус. К тому же чипсы из лаваша очень быстро готовятся — на всё про всё достаточно буквально 15 минут.

Рецептом снека поделились на странице bude_smachno_razom в Threads. Для приготовления чипсов нужно выбирать именно тонкий лаваш. Соус наносите тонким равномерным слоем, чтобы закуска получилась действительно хрустящей.

Как приготовить чипсы из лаваша

Ингредиенты

лаваш тонкий – 3 шт.

колбаса салями — 150 г

сыр твердый — 150 г

майонез (сметана) — 3 ст. л

Способ приготовления

Натрите сыр и салями на средней терке. Смешайте в одной миске. Разложите листы лаваша на ровной поверхности. Равномерно намажьте каждый тонким слоем майонеза или сметаны, затем распределите начинку из сыра и салями по всей поверхности. Нарежьте лаваш на треугольники. Выложите треугольники на застеленный пергаментом противень. Они не должны перекрывать друг друга. Запекайте в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета и хрустящего края.

Подавайте чипсы с чесночным или томатным соусом. Также к ним подойдет острая аджика или обычная сметана с зеленью.